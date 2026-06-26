JCE advierte al PLD carece de respaldo legal consulta interna

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SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) informó no tiene respaldo legal la consulta interna prevista por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para el 18 de octubre próximo con el fin de evaluar a sus precandidatos presidenciales.

El organo oficial emitió este criterio luego que el aspirante presidencial Francisco Domínguez Brito le pidiera que precisara si dicha consulta es compatible con el reglamento del período previo a la precampaña que elabora la JCE.

Según la Junta, la realización de dicha consulta resulta improcedente en la etapa actual del calendario electoral.

LA CONSULTA INTERNA DEL PLD NO FIGURA EN LA LEGISLACION

La JCE sostuvo que la Constitución de la República, la Ley 20-23 de Régimen Electoral y la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos regulan las distintas etapas del calendario electoral y establecen los mecanismos y el momento en que pueden realizarse los procesos de selección de candidaturas.

Añadió que, al examinar ese marco jurídico, el evento denominado «consulta interna» no se encuentra contemplado en la legislación.

TSE ANULO EL PROCESO QUE REALIZARIA EL PLD EN EL 2025

El tribunal electoral fundamentó su criterio en un precedente fijado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2025, cuando anuló mediante sentencia un anterior proceso de consulta interna que el PLD intentó organizar ese año.

En esa oportunidad el TSE concluyó en que el mecanismo se desarrollaba antes del inicio formal de la precampaña y otorgaba una ventaja anticipada al aspirante favorecido, en detrimento del principio de equidad entre los competidores internos.

an/am/sp