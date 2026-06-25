Jatnna Tavárez recibe máximo galardón en el Premio Mujeres

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La reconocida comunicadora Jatnna Tavárez fue distinguida con el Premio a la Trayectoria Profesional durante la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran, consolidando así una carrera marcada por su aporte a la comunicación y al desarrollo social en la República Dominicana.

Con esta distinción, Tavárez se integra al exclusivo grupo de personalidades que han recibido el máximo reconocimiento de esta premiación, fundada y presidida por la periodista Emelyn Baldera. En años anteriores, el galardón fue otorgado a la comunicadora Milady del Cabral (2024) y a la artista Milly Quezada (2025).

Al recibir la estatuilla de manos de Emelyn Baldera, José Mármol y Miralba Ruiz, Tavárez expresó su gratitud y compromiso con los valores que contribuyen a la construcción de una mejor sociedad.

“Me siento honrada de recibir esta distinción que me compromete aún más a seguir apegada a los valores que nos permiten aportar a un mejor país”, manifestó.

Durante el acto, Baldera destacó el crecimiento alcanzado por la premiación en apenas tres años de existencia. Informó que en esta edición se registraron 1,412 postulaciones provenientes de distintos países, encabezadas por Argentina, Colombia y República Dominicana.

Uno de los momentos más significativos de la gala fue la entrega del primer reconocimiento en la categoría Liderazgo Digital, otorgado a la comunicadora y creadora de contenido Iamdra Fermín. Asimismo, Massiel Javier Almonte recibió el Premio Mujer Líder del Año.

Las demás galardonadas fueron Patricia Portela Piña, en Educación; Sussie Lozada, en Compromiso Social; Agripina Ramírez, en Superación Profesional; y Senovia García, en Emprendimiento.

La ceremonia, celebrada en el Teatro de Casa San Pablo, fue conducida por Luz García y contó con la producción general de Elka Núñez. La propuesta artística incluyó presentaciones de Williamny Bisonó, Marteen Franko, Pavel Núñez, Clara González y Héctor Acosta “El Torito”, quien tuvo a su cargo el cierre musical de la noche.

La gala también incorporó por primera vez un segmento de humor a cargo del comediante Carlos Sánchez y reunió a destacadas figuras de la comunicación, el arte y el sector corporativo.

El Premio Mujeres que Inspiran cuenta con el respaldo de importantes instituciones públicas y privadas, y tiene como objetivo reconocer el liderazgo, la trayectoria y el impacto de mujeres que contribuyen al desarrollo de la sociedad desde diferentes ámbitos.

of-am