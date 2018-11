Jaime David considera se debe sensibilizar sobre la violencia de género

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Jaime David Fernández, miembro del Comité Político del PLD, considera que los jueces no están sensibilizados en el tema de la violencia de género, que es un problema de la sociedad, de salud pública, justicia, educación y una responsabilidad generalizada.

Dijo que en el caso de provincia Hermanas Mirabal, cuando un hombre es apresado, existe un fondo económico de que se llama “El fondo solidario con la víctima” que le suministra diez mil pesos mensuales por tres meses a los hogares afectados.

Hizo una comparación entre el hombre violento y el dictador Rafael Leónidas Trujillo. de quien dijo creyó que este país era una finca de su propiedad, teniendo el 35 por ciento de la tierra cultivable, el 65 por ciento del sector industrial y creía que cualquier muchachita bonita era para él.

“Por eso él se resistió tanto a que lo sacaran, por eso hubo que matarlo para poderlo sacar de aquí, pues así mismo es el dictador de la casa, si yo soy el que mantengo esta casa si yo soy el que construyó esto, yo tengo derecho a que tú me laves los pies, a que tú me aguante los golpes a que tu tenga que cocinar aunque yo no te deje dinero”, indicó.

Fernández entiende que la garantía económica puesta a los hombres que ejercen algún tipo de violencia contra la mujer, agrava la situación pues no hay tiempo para que este tenga una mejora en el comportamiento tras durar algunos meses recluido en prisión.