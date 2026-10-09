J. Lake confía tricampeonato de los Leones en el beisbol de RD

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BOCA CHICA.- El jardinero Junior Lake expresó su confianza en que los Leones del Escogido cuentan con el talento necesario para conquistar su tercer campeonato consecutivo en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), cuya temporada 2026-2027 comenzará el próximo 16 de octubre.

Integrado a los entrenamientos del conjunto escarlata en la academia de los Yankees de Nueva York, Lake destacó la calidad del plantel, que conserva gran parte del núcleo responsable de los dos títulos anteriores y suma nuevas incorporaciones.

“Sabemos que tenemos mejor equipo que en años anteriores, pero el compromiso es más fuerte porque ya venimos de dos campeonatos y hay que venir a buscar el otro. Tenemos el equipo para ser campeones otra vez”, afirmó.

LAKE LLEGA CON BUENOS NÚMEROS

El veterano jardinero viene de una destacada actuación con los Toros de Tijuana, en la Liga Mexicana de Béisbol, donde bateó para promedio de .323, conectó 104 imparables en 81 partidos, acumuló 22 extrabases y se robó 22 bases.

En la temporada dominicana 2025-2026, Lake registró promedio de bateo de .281 en 44 encuentros, con dos cuadrangulares, 18 carreras remolcadas, 17 bases robadas y un OPS de .763.

El jugador manifestó su intención de trasladar al torneo dominicano el impulso ganador que lo acompañó durante sus recientes experiencias en el béisbol nacional e internacional.

“Me fui con la magia de ganar aquí, la llevamos a México y la volvimos a traer para acá. No andamos en gente, vinimos a dar lo mejor de sí para ganar otro campeonato”, sostuvo.

ESCOGIDO CONTINÚA SU PREPARACIÓN

Los Leones, bicampeones nacionales, continúan sus entrenamientos con miras al inicio de la próxima campaña, en la que buscarán extender su dominio y conquistar una tercera corona consecutiva.

Como parte de su calendario de pretemporada, el conjunto escarlata recibirá este viernes a los Toros del Este, a las 10:00 de la mañana, en un partido de preparación.

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