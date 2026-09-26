Izquierda Unida respalda un manifiesto libertad de Maduro

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Santo Domingo, 26 sep (Prensa Latina) El Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana respaldó el manifiesto internacional por la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, y exhortó a organizaciones políticas y sociales a sumarse a la iniciativa.

El pronunciamiento, publicado en el portal del MIU, llama a unir voces en defensa de la soberanía de Venezuela y el respeto de los derechos fundamentales, de acuerdo con el contenido del documento.

Titulado «Manifiesto por la Liberación del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores», el texto fue convocado por ALBA Movimientos y la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP).

El documento recuerda que Maduro y su compañera fueron detenidos durante una operación militar estadounidense y trasladados a Estados Unidos, donde permanecen privados de libertad. Los firmantes califican la acción de ilegal y reclaman la liberación de ambos y su retorno a Venezuela.

Cuestiona además las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra los dos dirigentes y reivindica la presunción de inocencia y el debido proceso como principios fundamentales.

Asimismo, plantea que el caso tiene implicaciones para el derecho internacional y la soberanía de los Estados, al tiempo que reclama el respeto a la jurisdicción nacional venezolana y rechaza las acciones militares y las sanciones contra ese país.

El MIU ha expresado anteriormente su respaldo a la liberación de ambos. El pasado 12 de septiembre, su Secretaría de la Mujer reclamó la excarcelación humanitaria de Flores y pidió respeto a sus derechos y al debido proceso.

El manifiesto llama finalmente a movimientos populares, sindicatos, partidos, juristas, intelectuales y organizaciones de distintos países a difundir su contenido y llevar sus planteamientos a instituciones y espacios sociales.

mh/mpv