Izquierda Unida respalda un manifiesto libertad de Maduro

Santo Domingo, 26 sep (Prensa Latina) El Movimiento Izquierda Unida (MIU) de República Dominicana respaldó el manifiesto internacional por la liberación del presidente venezolano Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, y exhortó a organizaciones políticas y sociales a sumarse a la iniciativa.
El pronunciamiento, publicado en el portal del MIU, llama a unir voces en defensa de la soberanía de Venezuela y el respeto de los derechos fundamentales, de acuerdo con el contenido del documento.
Titulado «Manifiesto por la Liberación del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores», el texto fue convocado por ALBA Movimientos y la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP).
El documento recuerda que Maduro y su compañera fueron detenidos durante una operación militar estadounidense y trasladados a Estados Unidos, donde permanecen privados de libertad. Los firmantes califican la acción de ilegal y reclaman la liberación de ambos y su retorno a Venezuela.
Cuestiona además las acusaciones formuladas por Estados Unidos contra los dos dirigentes y reivindica la presunción de inocencia y el debido proceso como principios fundamentales.
Asimismo, plantea que el caso tiene implicaciones para el derecho internacional y la soberanía de los Estados, al tiempo que reclama el respeto a la jurisdicción nacional venezolana y rechaza las acciones militares y las sanciones contra ese país.
El MIU ha expresado anteriormente su respaldo a la liberación de ambos. El pasado 12 de septiembre, su Secretaría de la Mujer reclamó la excarcelación humanitaria de Flores y pidió respeto a sus derechos y al debido proceso.
El manifiesto llama finalmente a movimientos populares, sindicatos, partidos, juristas, intelectuales y organizaciones de distintos países a difundir su contenido y llevar sus planteamientos a instituciones y espacios sociales.
mh/mpv
coooño es increible que este come cheque este exclamando a ese pelverso de maduro un mardito que envio 8 millones de su ciudadanos al excilio involuntario malditos sean estos irraccionales comunista vive bn
Excelente…