Israel ataca el sur del Líbano un día después firma del acuerdo

Captura de video de una conferencia de prensa telemática del primer ministro Benjamin Netanyahu. EFE/Oficina del Primer Ministro de Israel.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Jerusalén (EFE).- Israel bombardeó este sábado la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano, un día después de la firma de un acuerdo marco en Washington entre Israel y el Líbano, y aseguró que permanecerán en el país de forma «prolongada» hasta que se desarme Hizbulá.

Una portavoz del Ejército israelí confirmó el ataque, y dijo a EFE que el objetivo era un presunto «terrorista» que alegó representaba una amenaza para los soldados en la zona de Nabatieh (donde Israel mantiene una ocupación militar).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, un dron «enemigo», en referencia a Israel, lanzó un ataque contra la localidad de Nabatieh al Fawqa, en el sur del Líbano, sin dar más detalles sobre víctimas o heridos.

El documento firmado ayer, bajo el auspicio de EE.UU. y compartido en su integridad por el Departamento de Estado salvo el denominado ‘Anexo de Seguridad’, determina en el artículo 7 que tanto el Líbano como Israel pueden «ejercer su derecho inherente a la autodefensa», sin que nada del acuerdo se lo impida.

A su vez, el texto alude, en su punto 3, a un «Anexo de Seguridad» que no se ha hecho público según el cual las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) asumirán «gradualmente» el control «en zonas piloto» que servirán de lanzadera para un «repliegue gradual» de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) del sur del Líbano.

Desarme de los grupos armados no estatales

«Las FDI y las FAL han acordado dos zonas iniciales, y las futuras zonas piloto también se acordarán de mutuo acuerdo. Una vez confirmado el desarme exitoso de los grupos armados no estatales y el desmantelamiento de su infraestructura en estas zonas, las FAL asumirán la responsabilidad de seguridad plena y efectiva en ellas», detalla el texto.

Ya ayer, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que, como fruto de lo acordado, las tropas israelíes abandonarían dos zonas del sur del Líbano -una al norte y otra al sur del río Litani-, pero reiteró que no se irán del Líbano hasta que Hizbulá se desarme y deje de ser una «amenaza».

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha dicho este sábado que Israel no se retirará hasta que Hizbulá no se desarme, y que las tropas están preparadas «para una estancia prolongada en la zona de seguridad».

«El principio fundamental establecido en el acuerdo (con el Líbano) es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hizbulá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte», dijo Katz en un vídeo mensaje.

El ministro reiteró, como recoge el documento firmado en su punto 7, que Israel mantiene «libertad de acción» siempre que lo requiera para su propia autodefensa. Este derecho también está reservado, según el acuerdo, para el gobierno del Líbano pero no así para Hizbulá, que solo aparece una vez mencionada y ya ha rechazado categóricamente el pacto.

of-am