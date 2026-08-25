Irán pide a EU «bajar de tono» si quiere lograr una paz duradera

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TEHERÁN.- Estados Unidos debe cambiar su enfoque hacia Irán si quiere conseguir una paz duradera con la República Islámica, afirmó el presidente iraní Masoud Pezeshkian durante una reunión con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir.

«Estados Unidos debe corregir su tono y enfoque en su interacción con Irán, ya que depender de la fuerza y la intimidación solo complicará los procesos», señaló Pezeshkian, citado por la agencia oficial IRNA.

El mandatario agradeció las acciones constructivas y mediadoras del Gobierno pakistaní para establecer la paz y la seguridad regional, y aseguró que Irán está preparado para ampliar la cooperación económica, política y de seguridad con los países islámicos y vecinos.

RESPUESTA A NUEVA PRESIÓN ECONÓMICA

Las declaraciones de Pezeshkian llegan el mismo día en que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, presentó una nueva estrategia de presión económica contra Irán y sus socios, denominada Operación «Paria Económico».

Según Bessent, la iniciativa, que describió como «la operación económica más aplastante jamás emprendida contra país alguno», apunta a cinco esferas de cooperación de Teherán: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo.

«Cualquier entidad que facilite el blanqueo de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense. El reloj acaba de empezar a correr», advirtió el funcionario, al señalar que Washington sancionará a quienes continúen cooperando con la República Islámica.

Teherán califica esas medidas de ilegales y defiende su derecho soberano al comercio con sus socios. Medios estadounidenses destacaron que, pese al tono amenazante, Bessent no anunció medidas concretas e inmediatas.