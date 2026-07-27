Irán niega que haya pedido negociaciones directas con EU

TEHERÁN.- Irán negó haber solicitado negociar con Estados Unidos y recalcó que no hay contactos en marcha, mientras asegura estar centrado en su defensa tras trece noches consecutivas de intercambio de ataques con Washington.
«Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones directas son falsas», afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en una rueda de prensa recogida por la agencia IRNA.
Baqaei calificó de «invención» de Estados Unidos esa versión, después de que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, insistieran en que Teherán está «rogando» negociar el fin de la guerra.
ENFOQUE EN LA DEFENSA
El portavoz iraní incidió en que el enfoque actual de Teherán está centrado en la defensa y no en mantener negociaciones, tras rechazar que mantenga contactos con Washington.
Recordó que «las únicas conversaciones en curso» son las negociaciones bilaterales con Omán para la gestión del estrecho de Ormuz.
Tras el cese de los ataques, Baqaei evitó hablar de tregua y atribuyó este escenario a la «prudencia» de las Fuerzas Armadas iraníes, avisando en todo caso que «cualquier acción de Estados Unidos recibirá una respuesta inmediata y contundente».
INCUMPLIMIENTOS
Baqaei incidió además en los incumplimientos del preacuerdo con Estados Unidos, apuntando en concreto a elementos relativos al tránsito por Ormuz, que establece que será Irán el encargado de establecer el formato para cruzar el paso.
Recalcó que Teherán «no debe ser considerado responsable de la situación actual», señalando a Washington como responsable.
Bla, bla, bla, bla, de los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., ya no queda nada más que atacar en Irán, conforme dicen, pero los iraníes siguen con la misma postura y dirigiendo lo mismo que dirigían antes de la guerra; entonces, que ha cambiado?
Ahora los intermediarios se han retirado de la mediación, por los incumplimientos de Estados Unidos, y el DÍSCOLO, PEDÓFILO, VIOLADOR SEXUAL (CONDENADO POR UN TRIBUNAL DE SU PAIS AL PAGO DE 5.6
MILLONES A FAVOR DE UNA DE SUS TANTAS VICTIMAS) Y DIFAMADOR DE MUJERES, anda desesperado buscando otros meditadores.
Y ahora ARRASTRADOS, qué sigue? Seguir destruyendo block y cemento? 🤣.
SEÑORES… y al jorobado de La Casa Blanca
se les acabaron las BALAS.
Ahora mismo los pandilleros de Haití tienen más
MUNICIONES que el ejército de USA.
Y fue precisamente por eso que ya Trump tomo
una PAUSA inesperada con los BOMBARDEOS
contra Irán 🇮🇷