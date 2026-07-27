Irán niega que haya pedido negociaciones directas con EU

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TEHERÁN.- Irán negó haber solicitado negociar con Estados Unidos y recalcó que no hay contactos en marcha, mientras asegura estar centrado en su defensa tras trece noches consecutivas de intercambio de ataques con Washington.

«Las afirmaciones de que Irán ha solicitado negociaciones directas son falsas», afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en una rueda de prensa recogida por la agencia IRNA.

Baqaei calificó de «invención» de Estados Unidos esa versión, después de que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, insistieran en que Teherán está «rogando» negociar el fin de la guerra.

ENFOQUE EN LA DEFENSA

El portavoz iraní incidió en que el enfoque actual de Teherán está centrado en la defensa y no en mantener negociaciones, tras rechazar que mantenga contactos con Washington.

Recordó que «las únicas conversaciones en curso» son las negociaciones bilaterales con Omán para la gestión del estrecho de Ormuz.

Tras el cese de los ataques, Baqaei evitó hablar de tregua y atribuyó este escenario a la «prudencia» de las Fuerzas Armadas iraníes, avisando en todo caso que «cualquier acción de Estados Unidos recibirá una respuesta inmediata y contundente».

INCUMPLIMIENTOS

Baqaei incidió además en los incumplimientos del preacuerdo con Estados Unidos, apuntando en concreto a elementos relativos al tránsito por Ormuz, que establece que será Irán el encargado de establecer el formato para cruzar el paso.

Recalcó que Teherán «no debe ser considerado responsable de la situación actual», señalando a Washington como responsable.