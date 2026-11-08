Irán dice amenazas de Trump «ya no generan credibilidad»

TEHERÁN.- Ezzatollah Zarghami, miembro del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán, declaró en entrevista con RT que las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no generan credibilidad ni temor.

«EE.UU. no está en posición de amenazar a Irán hoy, y el mundo ya no cree en estas amenazas. Por esta razón, durante el período electoral, que fue una etapa delicada, por mucho que Trump dijera en entrevistas que el destino de la guerra se aclararía en pocos días, que Irán se rendiría o que los precios del petróleo bajarían, estas palabras no tuvieron ningún impacto en el mercado energético», expresó.

«Trump no está hoy en condiciones de amenazar. Y esto es importante: el mundo ya no le cree», sostuvo Zarghami, quien cuestionó los intentos del mandatario estadounidense de influir en los votantes durante las elecciones de medio término mediante declaraciones sobre la guerra y la eventual caída de los precios del petróleo.

IMPACTO EN EL MERCADO ENERGÉTICO

Según afirmó, Trump llegó a atribuirse un descenso de unos 10 dólares en el crudo, pese a que se debió a otros factores relacionados con las negociaciones. «Estaba dispuesto a aferrarse a cualquier argumento […] para tranquilizar a los votantes», señaló, y añadió que «no sirvió de nada», ya que los republicanos acabaron «derrotados».

ADVERTENCIA ANTE POSIBLE ACCIÓN IMPULSIVA

En ese contexto, advirtió que ante el revés electoral y las divisiones internas de su Administración, el presidente estadounidense podría recurrir a una acción «irracional e impulsiva».

No obstante, afirmó que la República Islámica está «completamente preparada» para cualquier escenario, con sus Fuerzas Armadas y su población dispuestas a responder.

«Cualquier movimiento irracional e impulsivo recibirá una respuesta iraní diferente y sorprendente, una respuesta ante la que muchos de ellos nunca se han enfrentado ni han tenido experiencia previa», aseveró, instando a Washington a evitar un «enfrentamiento existencial y apocalíptico con Irán».

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