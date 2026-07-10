No hubo muertos en ataques de Irán a bases militares de EE.UU.

WASHINGTON.- Los ataques lanzados por Irán contra bases militares estadounidenses en Catar, Kuwait, Baréin y Jordania no dejaron muertos entre las fuerzas de Estados Unidos, según reportes oficiales de Washington y de los gobiernos de la región disponibles hasta esta mañana.
La mayoría de los misiles y drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de EE.UU. y sus aliados, informaron fuentes del Pentágono.
Se reportaron daños limitados en algunas instalaciones militares, incluyendo depósitos de combustible y equipos de defensa antimisiles. Las autoridades estadounidenses no han divulgado una evaluación completa de los daños materiales.
En Kuwait, una persona resultó herida de forma leve por la caída de fragmentos de un misil interceptado. No se han informado víctimas mortales entre militares o civiles en Catar, Baréin ni Jordania.
Los ataques fueron una respuesta de Irán a bombardeos estadounidenses efectuados previamente contra objetivos iraníes, en una escalada que ha elevado significativamente la tensión en Oriente Medio y ya impacta el mercado petrolero global tras el cierre del estrecho de Ormuz.
Los gobiernos de los cuatro países confirmaron los ataques en sus territorios y destacaron la efectividad de las defensas antiaéreas desplegadas.Washington aún no detalla el número total de proyectiles lanzados ni el costo estimado de los daños.
Sorprendente, las bases de Estados Unidos son tan, pero tan sofisticadas que no necesitan ser atendidas, ni custodiadas por personal humanos, están vacías.
Los misiles iranies solo derrumban paredes, y no lo digo yo, son palabras de este ARRASTRADO:
ENIGMA
12 minutos hace
EN OTRO TITULAR MAS ABAJO DICE QUE EEUU LE EJECUTÓ 14 MUERTOS Y 80 HERIDOS OSEA QUE LOS MUERTOS SERAN MAS DE 20 Y DE EEUU NI UNO EN ESTE ÚLTIMO BALANCE,
OSEA EEUU LE PARTE LA MADRE A LOS AYATOLAS Y ELLOS LES ROMPEN UN PAR DE PISTAS, PAR DE PAREDES, HANGARES VACIOS, QUE PLEITO MAS PENDE.JO.
Entonces, por otro lado dice:
ENIGMA
28 minutos hace
CUANDO CAEN LAS BOMBAS UNA SOLA NO CAE EN TERRITORIO DE EEUU, Y AL OTRO LADO DEL ESTRECHO ESTAN LOS MISMOS BUQUES.
Alguien que le diga a este payaso que esas bases es territorio de Estados Unidos.
Notaron que no hay que discutir con estos ARRASTRADOS solo se necesita lo que dicen. La van virando conforme crean les conviene.
Bien por USA
MUERTOS Y HERIDOS DE ESTADOS UNIDOS 24/4/2026
📝Sin Pérdidas📝
Periodistas estadounidenses atraparon al Pentágono manipulando estadísticas. Afirman que las pérdidas reales de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Oriente Medio están sistemáticamente subreportadas, y las cifras divergen cada vez más de la realidad.
📌El día en que se anunció el alto el fuego con Irán, el número de muertos y heridos era de 385 personas.
A pesar de la pausa en las hostilidades, para el lunes esta cifra subió a 428. Para el martes, milagrosamente 15 personas desaparecieron de las estadísticas y el total se convirtió en 413, y para el miércoles bajó a 411.
Incluso sin tener en cuenta los extraños cambios inexplicables en los números, los periodistas se preguntan por qué las estadísticas omitieron a más de 200 marineros que sufrieron lesiones e intoxicación grave por humo durante un incendio importante a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford.
Además, señalan el ocultamiento de pérdidas de incidentes recientes. Así, 15 miembros del servicio que sufrieron lesiones por un ataque a la Base Aérea del Príncipe Sultán en Arabia Saudita no fueron incluidos en el informe.
🖍El Pentágono manipula datos, «accidentalmente» excluyendo de las estadísticas incidentes recientes que se hicieron públicos, mientras ignora deliberadamente las pérdidas no relacionadas con combate.
🚩La administración Trump intenta vender a los estadounidenses la imagen de una guerra de alta tecnología y prácticamente sin derramamiento de sangre, ocultando cuidadosamente las cifras reales.
❗️Los republicanos entienden que arrastrar al país a un conflicto en Oriente Medio no complacerá a los votantes. Si el público se entera del verdadero costo de esta «pequeña campaña victoriosa», las consecuencias políticas para la Casa Blanca podrían ser bastante graves.
Este reportaje es del 24 de abril, 2026.
«Si lo dice el PEDÓFILO, AGRESOR SEXUAL Y DIFAMADOR DE MUJERES es mentira».
Si no hay muertos ni heridos estadounidenses como consecuencia de esos ataques, lo más probable es que dejen el limpio o se entierren antes de que sus bases sean atacadas. No estaría mal si uno de nuestros opinólogos me aclarara qué sucede con esos rambos que ni siquiera con rasguños salen. ¡Miren la foto del incendio!
ENIGMA
12 minutos hace
EN OTRO TITULAR MAS ABAJO DICE QUE EEUU LE EJECUTÓ 14 MUERTOS Y 80 HERIDOS OSEA QUE LOS MUERTOS SERAN MAS DE 20 Y DE EEUU NI UNO EN ESTE ÚLTIMO BALANCE, OSEA EEUU LE PARTE LA MADRE A LOS AYATOLAS Y ELLOS LES ROMPEN UN PAR DE PISTAS.
Jajajajajajajajajajajaja, hacia arriba y abajo; como quiera ganan los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., ellos se encargan de arreglarlo.
Si las bases de los iraníes están vacías es
porque son cobardes y se esconden en bunkers; si son los iraníes quienes atacan las bases de Estados Unidos, los iraníes están perdiendo sus municiones disparando a paredes y asfalto porque están vacías ahí no es porque son cobardes Jajajajajajajajaja. Son pupilos del PEDÓFILO, AGRESOR SEXUAL Y DIFAMADOR DE MUJERES (siempre gana). El asunto es, ARRASTRADO, que Irán está respondiendo a los ataques con la misma simetría. Los muertos? Recuerden siempre esta frase de ustedes: «Si lo dice Putin es mentira». Si lo dice este periódico progringo, es mentira; además, todos tenemos claro que los gringos e israelíes esconden las… Leer mas »
ENIGMA
1 dia hace
ESAS BASES ESTAN VACIAS POR ESO MISMO, LOS ATAQUES ESTAN VINIENDO DE LUGARES MUCHO MAS DISTANTES DONDE LOS MISILES DE IRAN NO ALCANZAN Y MUCHO MENOS LOS DRONES, OSEA QUE MIENTRAS A IRAN LE PARTEN LA MADRE IRAN ESTA ROMPIENDO BLOCS Y CALLES, VAYA LOGRO EL DE IRAN, LOS PORTAVIONES DE EEUU NO HAN SIDO HUNDIDOS ASI QUE OLVIDENSE QUE IRAN SOLO ESTA AGUANTANDO LATIGAZOS Y AL FINAL DE LO UNICO QUE MATARÁN A TRUMP ES DE LA RISA.
EN OTRO TITULAR MAS ABAJO DICE QUE EEUU LE EJECUTÓ 14 MUERTOS Y 80 HERIDOS OSEA QUE LOS MUERTOS SERAN MAS DE 20 Y DE EEUU NI UNO EN ESTE ÚLTIMO BALANCE, OSEA EEUU LE PARTE LA MADRE A LOS AYATOLAS Y ELLOS LES ROMPEN UN PAR DE PISTAS, PAR DE PAREDES, HANGARES VACIOS, QUE PLEITO MAS PENDE.JO, PERO SEGUN EL LAVA SACOS COMUNISTA GALLO LOCO IRAN SIGUE GANANDO, BUSCALE LOS MILLONES A IRAN QUE TU ERES QUE LOS VA A PAGAR, JAJAJAJA JAJAJAJA.
¿Y cual de las 2 (dos) acciones es mas TERRORISTA y CRIMINAL a los ojos de la humanidad y de acuerdo al número de víctimas de ambos lados, y cuando sean llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) y ser acusado de CRIMINAL de GUERRA contra los Derechos Humanos? 🫢 😳 🫣 🤫 🤔 «QUiEn LOS VA A PAGAR, mas JAJAJAJA JAJAJAJA.» 😖 😭 😭 😖 Cometen SUS ATROCES CRÍMENES CONTRA otros MAS INDEFENSOS SERES HUMANOS, se ENORGULLECEN, los PUBLICITAN y los GOZAN pero, NO SE LE PUEDE ACUSAR porque son fiscales y jueces ELLOS mismos. 🥴 😵💫 😵💫 🥴… Leer mas »
Con esas ganancias es que se costea el armamento que Estados Unidos usa en SUS guerras.
Or por las porqueríosas stupideces del LOCOTROMPA.
Yo estoy en amorío con un jeque Árabe, me conviene que suba el petróleo !!! Lo queremos a 200 el barril!!
Todos sabemos que las guerras son excusas infundada para utilizar un negocio redondo sin importarle el ciudadano común caiga quien caiga el humano pone los bienes materiales primero y después la vida, pienso estamos equivocados y que no hemos aprendido nada de la historia de destrucción, tristeza y odio que llegan con las guerras
Han pasado DOS Guerras Mundiales y todavía la gente común NO SE DA CUENTA que los beneficiados son las élites políticas, comerciales y empresariales.
Imparcial, solo del… imperio estadounidense… verdad que chi mamá!…