No hubo muertos en ataques de Irán a bases militares de EE.UU.

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WASHINGTON.- Los ataques lanzados por Irán contra bases militares estadounidenses en Catar, Kuwait, Baréin y Jordania no dejaron muertos entre las fuerzas de Estados Unidos, según reportes oficiales de Washington y de los gobiernos de la región disponibles hasta esta mañana.

La mayoría de los misiles y drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de EE.UU. y sus aliados, informaron fuentes del Pentágono.

Se reportaron daños limitados en algunas instalaciones militares, incluyendo depósitos de combustible y equipos de defensa antimisiles. Las autoridades estadounidenses no han divulgado una evaluación completa de los daños materiales.

En Kuwait, una persona resultó herida de forma leve por la caída de fragmentos de un misil interceptado. No se han informado víctimas mortales entre militares o civiles en Catar, Baréin ni Jordania.

Los ataques fueron una respuesta de Irán a bombardeos estadounidenses efectuados previamente contra objetivos iraníes, en una escalada que ha elevado significativamente la tensión en Oriente Medio y ya impacta el mercado petrolero global tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Los gobiernos de los cuatro países confirmaron los ataques en sus territorios y destacaron la efectividad de las defensas antiaéreas desplegadas.Washington aún no detalla el número total de proyectiles lanzados ni el costo estimado de los daños.