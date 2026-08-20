Interrogantes del preelectoral presupuesto del 2027 (OPINION)

Las fechas de la formulación presupuestaria están corriendo con normalidad, aproximándose al “Día D” del área fiscal, el 1 de octubre, con muchas expectativas en torno a la propuesta de las finanzas públicas en el 2027, un año preelectoral, periodo en el cual por lo regular los gobiernos buscan exhibir ejecutorias con cargo al presupuesto público.

La cuantía global, la necesidad bruta de financiamiento, y los montos del servicio de la deuda externa, son siempre cifras que regularmente concitan el interés colectivo.

Las cifras adelantadas tienen montos elevados en los estudios y proyecciones del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), pero corresponden a proyecciones multianuales, hechas cuando todavía no se había aprobado la ley 30-26, que modificó y creo impuestos que según las estimaciones oficiales generarían ingresos anuales por alrededor de RD$50,000 millones.

En esas circunstancias y con las estadísticas fiscales del primer semestre del 2026 en curso, se aproxima el 1 de octubre, la fecha límite para el Poder Ejecutivo presentar al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

Siguiendo la tradición de los últimos años y tomando en consideración los niveles de crecimiento del PIB y de la inflación del periodo corriente, se asume que el PGE 2027 sea al menos un 10 % mayor al actual, que es de RD$1.6 billones.

El proceso de presentación de los presupuestos particulares de las diferentes entidades del sector público vinculadas económicamente al PGE ha prácticamente terminado y ahora el Ministerio de Hacienda y su Dirección General de Presupuesto están armando el muñeco final que será presentado como principal instrumento de desarrollo del país en el 2027.

El momento llega cuando el fisco tiene cifras millonarias de realizaciones y de proyecciones. En un documento titulado Panorama Macroeconómico 2026-2030, revisado el 9 de junio, el Ministerio de Hacienda da cuenta de que los ingresos fiscales a la fecha sumaban RD$808,240.92 millones, suma que enfrentada a los RD$984,777.55 millones de gastos, representaba un déficit de RD$176,536.63 millones.

En ese lapso el Gobierno había ejecutado préstamos de apoyo presupuestario por RD$361,759.27 millones y había pagado deudas por RD$63,660.40 millones.

El escenario

El mismo documento presenta un escenario macroeconómico que proyecta para el 2027 un PIB nominal por US$147,003.0 millones, que sería un 4.5 % mayor a los US$140,737.2 millones estimados para el cierre de 2026.También proyecta que la tasa de cambio del próximo año promediará RD$65.05 y la del año en curso cerrará en una media de RD$61.65.

Para el precio del petróleo, la variable más perturbadora para la economía dominicana, las proyecciones sitúan el costo medio del barril de crudo a US$75.90 y para el cierre del año en curso una media de US$86.10. Para el oro la cotización proyecta para el año próximo es de US$4,644.4 la onza y US$4,518.6 como media para el cierre del 2026.

El pronóstico oficial de los precios sitúa la inflación del 2027 en 4.4 % y la del 2026 en 5.2 %.

Necesidades del PGE 2027

Otras cifras del MHE plantean para el próximo año necesidad bruta de financiamiento por RD$487,343.6 millones, con un componente de financiamiento externo por el equivalente a RD$333,788 millones. La suma dolarizada sería de US$7,154.2 millones, equivalente al 5.2 % del PIB proyectado. El déficit fiscal proyectado anticipada y provisionalmente es equivalente a US$4.052.4 millones.

El servicio de la deuda, estimado en dólares, ha sido cuantificado en US$8,548.2 millones, de los cuales US$5,783.6 millones corresponden a los intereses.

Los hechos comprobados

El modelo de proyecciones fiscales llega en el primer semestre de 2026. El MHE resalta que el cierre de la primera mitad del 2026 presenta una ejecución de RD$40,872.4 millones en proyectos de inversión pública, incluyendo la inversión pública multiprovincial, “lo que representa un incremento de RD$9,346.2 millones (29.6%) con respecto a igual período de 2025”

Durante el período enero-junio de 2026, el Gobierno Central registró ingresos fiscales por RD$665,108.4 millones, incluyendo las donaciones, suma que representa un incremento de 6.2% o RD$38,631.0 millones en comparación con el mismo período del año anterior y un cumplimiento de 100.1% de lo estimado para el primer semestre del año, unos RD$659,373.5 millones.

En la primera mitad del año 2026, el Gobierno Central gastó RD$747,655.9 millones, equivalentes a 45.9% del presupuesto vigente, que es de RD$1,627,412.0 millones. Esa ejecución representa un aumento de RD$36,588.2 millones, igual a 5.1%, respecto a igual período del año 2025, y se distribuye en un 89.1% o RD$666,140.3 millones en gastos corrientes y un 10.9% (RD$81,515.6 millones) en gastos de capital.

Subsidios empujan

De la ejecución de gastos corrientes RD$221,358.1 millones o 33.2% correspondió a transferencias corrientes, las cuales fueron dirigidas principalmente a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, con RD$44,706.4 millones, la Empresa Eléctrica del Este con RD$27,237.3 millones, el Banco Central de la República Dominicana, con RD$19,200.0 millones, la Empresa Eléctrica del Norte con RD$18,876.0 millones y al programa Aliméntate con RD$13,984.8 millones.

El MHE da cuenta de que el monto ejecutado por concepto de intereses de la deuda ascendió a RD$142,616.7 millones (21.4%). Este monto estuvo compuesto por el pago de intereses de la deuda pública externa por RD$92,538.8 millones, interna por RD$49,219.5 millones y comisiones de la deuda pública por RD$858.4 millones.

Mientras tanto, el gasto de capital en su versión pública, fue dirigido principalmente a los proyectos: Construcción de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, tramos Alcarrizos – Luperón, con un monto dea RD$2,421.4 millones; construcción de la extensión de la avenida Jacobo Majluta con avenida República de Colombia, Distrito Nacional, con RD$1,774.6 millones; construcción de paso a desnivel en la intersección de la prolongación avenida 27 de Febrero con avenida Isabel Aguiar, provincia Santo Domingo, con RD$1,752.4 millones; reconstrucción de la carretera Enriquillo – Pedernales, provincias Barahona y Pedernales, con RD$1,270.8 millones; reparación de instalaciones deportivas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional, por RD$706.8 millones; construcción del Hospital Regional en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, RD$678.3 millones; rehabilitación y mantenimiento de carreteras 117 km y caminos vecinales (884 km) a nivel nacional, por RD$628.8 millones; humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana, por RD$621.8 millones; Construcción de 2,240 viviendas en Hato Nuevo, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, RD$619.6 millones; y la construcción de barrera de protección marina, tramo vial, obras conexas y complementarias en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez por RD$606.9 millones.

Perspectivas para 2027

Se estima que a los proyectos de ese listado que aún no hayan concluido en el año próximo, tendrán prioridad en el gasto de capital del 2027, cuando ya habrá la necesidad de reflejar en obras públicas la frase “hecho por el Gobierno” y hasta agregarle por el Presidente

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