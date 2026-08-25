INTEC presenta infraestructura centralizar investigación científica

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SANTO DOMINGO.– El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) presentó el Sistema Integrado de Información de Investigación de República Dominicana (SIIRD), una plataforma que repercutirá en el desarrollo científico y la gestión de políticas públicas de investigación en el país.

El evento, celebrado en el Auditorio de la Seguridad Social del INTEC, reunió a autoridades gubernamentales, vicerrectores de investigación, directores de bibliotecas y académicos de las principales universidades dominicanas.

El SIIRD nace con la misión de reunir, organizar y visibilizar la actividad científica nacional en una única plataforma abierta, interoperable y de libre acceso, diseñada especialmente para apoyar la toma de decisiones estratégicas y fomentar la cooperación regional.

Esta infraestructura tecnológica de nivel mundial es el resultado directo del proyecto “Desarrollo de un Sistema de Información de investigación en Acceso Abierto que recupere la producción científica en República Dominicana”, liderado por el investigador Manuel Made, y la directora de la Biblioteca del INTEC, Elsi Jiménez, el proyecto se desarrolló de manera independiente entre noviembre de 2024 y junio de 2026.

En una muestra de firme compromiso con el fortalecimiento de la capacidad pública y la ciencia dominicana, el INTEC financió esta iniciativa en su totalidad con fondos internos, requiriendo una inversión cercana al millón de pesos dominicanos para su etapa de desarrollo.

Una arquitectura robusta y de estándar global

Construido sobre la tecnología DSpace-CRIS y la arquitectura de datos europea CERIF, el SIIRD se distingue de los repositorios documentales convencionales al enfocarse en conectar entidades: personas que investigan, las instituciones que los respaldan, los proyectos financiados y los resultados concretos de su producción científica.

En su fase inicial, el sistema integra la información de 10 instituciones dominicanas. Esta carga inicial se logró mediante tres avanzados procesos automatizados de extracción, transformación y carga (ETL) programados en Python, que recuperan de forma directa y optimizada los registros de fuentes confiables como OpenAlex, CrossRef y ORCID.

El front-end del sistema, diseñado con un fuerte enfoque en la experiencia de usuario (UX), incorpora vistas optimizadas de perfiles de investigadores con rastreo de identificadores persistentes, como el DOI, y dashboards institucionales interactivos desarrollados desde cero.

El lanzamiento contó con una intervención especial de Genaro Rodríguez, viceministro de Investigación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), quien catalogó la plataforma como una «necesidad nacional» indispensable.

JPM