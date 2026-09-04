Inician zona franca en Tamboril con inversión de US$18 millones

José Céspedes, director de operaciones de Flor de Xamayca, resaltó la importancia del proyecto.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Flor de Xamayca inició la construcción de una nueva zona franca en Tamboril, Santiago, con una inversión aproximada de US$18 millones, proyecto que permitirá elevar de 350 a unos 1,500 los empleos directos una vez concluido.

El desarrollo contempla un parque industrial de 27,500 metros cuadrados, que contará con nueve proyectos industriales y cerca de 15,000 metros cuadrados destinados a naves industriales.

Durante el acto del primer picazo, José Céspedes, gerente general de Tabacalera del Xamayca y director de operaciones de Flor de Xamayca, afirmó que la inversión permitirá ampliar la capacidad productiva y generar nuevas oportunidades para los habitantes de Tamboril.

“Con estos 18 millones de dólares no solo ampliamos nuestra capacidad productiva; multiplicamos las oportunidades para la gente de Tamboril”, expresó Céspedes.

El propietario del proyecto, Michael Robinson, agradeció el respaldo de la comunidad, los colaboradores y las autoridades dominicanas, al tiempo que resaltó la confianza en el país para continuar expandiendo las operaciones de la empresa.

RESPALDO AL SECTOR TABACALERO

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, destacó el apoyo del Gobierno al desarrollo de las zonas francas y la industria tabacalera.

De su lado, Johannes Kelner, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), valoró la inversión como una muestra de la confianza de capitales extranjeros en la República Dominicana.

El diseño está a cargo de Grupo CAC (Constructora, Arquitectos, Civiles), mientras la construcción corresponde a Grupo Pedreira.

El proyecto contará con infraestructura bajo estándares internacionales, incluida una red contra incendios conforme a las normas NFPA, sistema especializado de tratamiento de aguas residuales para la industria tabacalera, videovigilancia, iluminación exterior y previsiones para telecomunicaciones y fibra óptica.

Con este proyecto, Flor de Xamayca apuesta por ampliar sus operaciones, fortalecer la industria tabacalera y contribuir a la generación de empleos y oportunidades económicas en Tamboril y la provincia de Santiago.

an/am