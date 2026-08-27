Inicia este viernes el V Clásico Julio Lugo de Softbol del DN

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Quedaron definidos los grupos del V Clásico Julio Lugo de Softbol, cuya quinta edición comenzará este viernes con una jornada inaugural en el estadio de la Liga Moscoso Puello.

En la categoría Sénior, para jugadores mayores de 50 años, el Grupo A estará integrado por Villa Juana, Sof-Codia y San Jerónimo, mientras que el Grupo B lo conforman Los Mameyes, Silver Star y San Pedro de Macorís.

En la categoría Máster, el Grupo A reúne a Villa Juana, San Jerónimo y San Pedro de Macorís, y el Grupo B estará compuesto por Villa Hermosa, Los Franklin y Los Orientales.

El director general del torneo, Jorge Casado, informó que los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, donde se enfrentarán en semifinales cruzadas bajo el formato de muerte súbita. Los ganadores obtendrán el boleto a la gran final.

Casado anunció que esta edición estará dedicada a Pedro Gómez, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al desarrollo del softbol. Gómez fue miembro de la selección nacional de softbol olímpico, inmortal del deporte dominicano y miembro del Comité de Veteranos del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

La jornada inaugural comenzará a las 6:30 de la tarde en el estadio Moscoso Puello, donde los conjuntos Sénior y Máster de Villa Juana, anfitriona del clásico, se medirán ante Sof-Codia y San Jerónimo.

De manera simultánea, en el estadio Pepe Lucas, Villa Hermosa enfrentará a Los Franklin, mientras que el perdedor de ese encuentro jugará a segunda hora contra Los Orientales.

Las finales de ambas categorías se disputarán el domingo 30 en el estadio Los Mameyes, a partir de las 9:30 de la mañana. Casado definió la jornada como un encuentro deportivo marcado por la confraternidad y el ambiente familiar.

Los campeones de cada categoría recibirán un premio de RD$70,000, mientras que los subcampeones obtendrán RD$30,000. Asimismo, serán premiados con RD$10,000 el Jugador Más Valioso y el Lanzador Más Destacado de cada categoría.

Todos los partidos serán transmitidos a través de dos canales de YouTube, de acuerdo con Casado, quien destacó que esta plataforma permitirá a los seguidores del softbol de veteranos disfrutar de las incidencias del campeonato.

Como atractivo adicional, los equipos campeones de las categorías Sénior y Máster clasificarán para el VI Clásico Julio Lugo, que tendrá carácter internacional y contará con la participación de equipos invitados de Puerto Rico y Cuba.

Casado resaltó que el torneo continúa consolidándose como uno de los principales eventos del softbol de veteranos en el país, al reunir equipos de distintas comunidades en una competencia que combina confraternidad, experiencia y alto nivel competitivo.

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