INFOTEP dice transforma sector agropecuario de R. Dominicana

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BÁVARO, La Altagracia.– El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) impulsa la transformación y competitividad del sector agropecuario dominicano mediante programas especializados que incorporan nuevas tecnologías y responden a las necesidades de productores y empresas.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, informó que la institución dispone de 94 programas formativos dirigidos al sector agropecuario y la agroindustria, de los cuales 75 corresponden a ofertas tradicionales y 19 a nuevas especialidades vinculadas con la alta tecnología y la Industria 4.0.

Durante su participación en el XXVIII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Morla Pineda explicó que la oferta incluye formación en agricultura de precisión, agromática, agrobótica, uso de drones, riego automatizado, sensores de humedad, GPS agrícola, estaciones meteorológicas digitales y programas de monitoreo.

“Estas nuevas ofertas formativas responden directamente a los acuerdos con el sector agropecuario y a las necesidades que ustedes mismos han planteado”, afirmó.

MÁS DE 27 MIL EGRESADOS

La funcionaria destacó que, entre 2020 y julio de 2026, un total de 27,751 participantes egresaron de programas relacionados con el sector agrícola en todo el país, a través de 1,657 acciones formativas.

Entre las áreas de mayor demanda figuran la producción de hortalizas, injerto de plantas frutales, huertos urbanos ecológicos, acuacultura a pequeña escala, conservación de recursos naturales y producción de cultivos y abonos orgánicos.

Morla Pineda resaltó además la formación vinculada con la agroindustria y el valor agregado, que incluye procesamiento de alimentos, manejo poscosecha, empaque y clasificación para exportación, cadena de frío y administración de agronegocios.

“Formamos para que el productor también sea un buen empresario”, sostuvo.

CAPACITACIÓN PARA JÓVENES RURALES

La directora general informó que el INFOTEP acompañará el programa PRORURAL Joven, mediante el cual se capacitará a 13,600 jóvenes rurales para facilitar su inserción laboral y fomentar empleos y emprendimientos productivos.

Asimismo, exhortó a las empresas agrícolas y pecuarias a convertirse en aliadas de la institución, especialmente a través de la formación dual, para contribuir a preparar el talento humano que demanda el sector.

Morla Pineda destacó también la expansión de la infraestructura tecnológica del INFOTEP, que pasó de ocho centros propios en agosto de 2020 a 69 centros tecnológicos, acercándose a la meta de 70 establecida para el período 2025-2028.

Afirmó que el desafío es continuar vinculando la formación técnico-profesional con las necesidades del sector productivo, a fin de elevar la productividad, incorporar tecnología y generar mayor valor agregado en el agro dominicano.