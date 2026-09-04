Industria militar de RD: defensa y desarrollo

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POR MANUEL TAVAREZ VENTURA

La industria militar de la República Dominicana ha sido, desde sus orígenes, un pilar estratégico no solo para la defensa nacional, sino también para el desarrollo económico del país. A lo largo de las décadas, distintos proyectos han demostrado que la producción militar local puede convertirse en un motor de innovación, ahorro y generación de capacidades técnicas en manos dominicanas.

Un antecedente histórico fundamental se remonta a 1950, cuando el presidente Rafael Leónidas Trujillo instruyó la producción de la célebre “Carabina Cristóbal”, elaborada por la Fábrica de Armas San Cristóbal.

Este subfusil semiautomático, bautizado con el nombre de la provincia, se convirtió en el arma más importante de la época y fue utilizado por el Ejército Nacional y exportado a Cuba durante su revolución; adicionalmente, fue utilizado en los conflictos armados internos de Colombia.

Su fabricación representó un hito de independencia tecnológica, pero los acontecimientos históricos que terminaron con la vida del dictador también ocasionaron el cese de la industria de armas local.

En la presente década, la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) impulsó un proyecto de gran trascendencia: el TP-75 Dulus, destinado al ensamblaje de aeronaves en la Base Aérea de San Isidro. Técnicos dominicanos fueron entrenados en Italia, de donde se importaron las piezas, mientras que el ensamblaje se realizó íntegramente en suelo nacional.

Los aviones producidos han demostrado eficiencia en vuelos de prueba y han participado con éxito en competencias internacionales, como las celebradas en la Ciudad de México. Este proyecto no solo ha fortalecido la capacidad aérea del país, sino que también ha generado transferencia tecnológica y formación especializada para personal militar dominicano.

El Ejército de la República Dominicana (ERD) también ha desempeñado un papel clave en la industria militar contemporánea. Con gran éxito, ha desarrollado proyectos de ensamblaje de vehículos blindados y de fabricación de botas, uniformes y vituallas para los soldados. Por su parte, la Armada de la República Dominicana ha impulsado la construcción de embarcaciones en sus propios astilleros.

Es así como nuestro país ha logrado lo que pocos países de la región han siquiera intentado, convertir la inversión en defensa en un motor económico tangible. La industria militar nacional ha evolucionado hasta convertirse en un sector estratégico que ensambla aeronaves, vehículos blindados, uniformes y embarcaciones. Este recorrido histórico demuestra que la defensa no solo protege la soberanía, sino que también puede impulsar la innovación, el ahorro y el empleo.

La fabricación local de uniformes, botas y vituallas evita importaciones costosas y dinamiza sectores como la confección y la logística. Los proyectos de ensamblaje de aeronaves y blindados han creado empleos directos para técnicos militares y civiles, mientras que la construcción naval fomenta competencias en ingeniería y en carpintería metálica. A esto se suman los empleos indirectos: proveedores de materias primas, transporte y servicios asociados.

Beneficios

A pesar de que no existen datos oficiales al respecto, en términos de ahorro, el Estado se beneficia de manera significativa. Se estima que cada unidad ensamblada localmente representa más del 25% de ahorro respecto a la compra internacional.

Este margen libera recursos que pueden destinarse a otras áreas de la economía. La comparación regional refuerza la singularidad del modelo dominicano. En Centroamérica, países como El Salvador y Guatemala destinan altos porcentajes de su presupuesto a seguridad, pero gran parte se diluye en gasto operativo sin generar industria propia.

Costa Rica y Panamá, al carecer de ejército, concentran recursos en cuerpos policiales, pero carecen de un sector productivo vinculado a la defensa. La República Dominicana, en cambio, ha logrado transformar la inversión militar en industria, con capacidad de exportación y generación de divisas.

El reciente interés de Honduras en adquirir aeronaves ensambladas en esta media isla, del proyecto TP-75 Dulus y vehículos blindados Furia confirma que el país ya no solo produce para sí mismo, sino que se proyecta como proveedor regional. La posibilidad de que la República Dominicana se convierta en referente regional en materia de producción militar no solo fortalece su posición geopolítica, sino que también diversifica su economía.

La lección es contundente, la industria militar dominicana no es únicamente un componente de soberanía, sino un sector económico estratégico. En tiempos donde la seguridad y la economía están estrechamente vinculadas, el país demuestra que la defensa puede ser también desarrollo. Y en esa ecuación, la República Dominicana se coloca un paso adelante de sus vecinos, con un modelo que combina innovación, ahorro y proyección internacional.

La industria militar dominicana es hoy un símbolo de cómo la defensa puede trascender los límites de la seguridad para convertirse en un motor de progreso. El reto hacia el futuro será mantener este equilibrio: producir para proteger, pero también para crecer. Porque en la República Dominicana, la defensa ya no solo se mide en fusiles y blindados, sino en empleos, ahorro y oportunidades para toda la nación.

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