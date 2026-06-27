INDOCAFE promueve el café dominicano en World of Coffee Brussels 2026

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BELGICA.– El Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) participa en la feria internacional World of Coffee Brussels 2026, uno de los principales eventos globales dedicados al café de especialidad, con el propósito de posicionar el café dominicano en los mercados internacionales, fortalecer vínculos comerciales y ampliar las oportunidades de exportación para productores nacionales.

El director ejecutivo de INDOCAFE, Leónidas Batista Díaz, destacó desde la capital belga que la institución continúa impulsando el reconocimiento del café dominicano como un producto competitivo en el segmento de especialidad.

RD COMO REFERENTE DEL CAFE EN MERCADOS INTERNACIONALES

“Desde Bruselas seguimos impulsando el posicionamiento de la República Dominicana como referente de café de especialidad en los mercados internacionales”, expresó Batista Díaz, al subrayar el compromiso de proyectar la calidad, el sabor y la tradición del café nacional en escenarios globales.

La delegación dominicana está integrada por productores, torrefactores y representantes del sector cafetalero, entre ellos Eddy Ramírez, de Café Monte Alto; Samuel Baltensperger, de Café Samir; Melissa Núñez, Alexander Núñez y Luis Núñez, de Café Monte Alegre; Santa Herasme, de Café Los Bolos; César Ross, de Finca Dulcikafe; así como representantes de Café Don Alfredo, Café Bella Aldea, Café Melo y Color Café.

GENERAR MAYORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

También forman parte de la misión oficial Henry Núñez, encargado del Departamento de Mercadeo y Certificación de INDOCAFE; Francisco Peña, gerente de Exportación, y Carolina Urbáez, ejecutiva de Exportación de PRODOMINICANA.

La participación en este evento internacional reafirma el compromiso de INDOCAFE y PRODOMINICANA de fortalecer la presencia del café dominicano en el mercado global y generar mayores oportunidades de crecimiento para el sector cafetalero nacional.

an/am