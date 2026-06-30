Incorporan mas imputados en fraude Patronato Cibao Cáncer

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SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, advirtió este martes que podrían incorporarse nuevos imputados al proceso judicial que investiga una supuesta estructura que habría abusado del Patronato Cibaeño contra el Cáncer para obtener beneficios económicos mediante maniobras fraudulentas.

Ortiz explicó que las pesquisas continúan en torno al caso, el cual habría afectado al Instituto Oncológico Regional del Cibao, y sostuvo que el Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación con el objetivo de determinar la magnitud de la presunta red.

La funcionaria ofreció estas declaraciones tras concluir la audiencia de medida de coerción, en la que el tribunal acogió en su totalidad la solicitud presentada por el órgano acusador.

El Ministerio Público ha señalado que el proceso se encuentra en fase de investigación activa, por lo que no se descarta la inclusión de otros implicados conforme avancen las diligencias y se profundicen las pruebas recolectadas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones hasta esclarecer completamente el caso y establecer las posibles responsabilidades penales.

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