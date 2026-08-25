Incautan 119 mil mercancías en establecimiento comercial chino

Miembros del CECCOM contabilizan parte de la mercancía ocupada en un establecimiento comercial de nacionales chinos

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SANTO DOMINGO.- Instituciones miembros de la Mesa de Ilícitos, que coordina el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informaron que se incautaron de 119,708 unidades de “mercancías ilícitas” en un establecimiento comercial propiedad de nacionales chinos en el sector de Villa Consuelo, del Distrito Nacional.

Entre las mismas figuran bebidas alcohólicas, cigarrillos premium de alta gama, estimulantes sexuales y medicamentos que eran comercializados?comercializados de manera irregular, con un valor preliminar estimado en RD$19,482,180, indicó el MICM.

CECCOM, DIGEMAPS Y MIGRACIÓN

La acción fue ejecutada por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con el apoyo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Migración (DGM) y las procuradoras fiscales Bony Esther Suriel y Laurydelissa J. Aybar Jiménez, de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público.

Según el informe oficial, todas las mercancías carecían de registro sanitario y presentaban graves irregularidades en el etiquetado, lo que confirma su condición de contrabando. Representaban un alto riesgo para la salud pública y un esquema de evasión fiscal en perjuicio del Estado dominicano, agrega.

Todas fueron trasladadas bajo estricta cadena de custodia a la sede central del CECCOM para el debido proceso institucional.

IMPLACABLE CONTRA EL CONTRABANDO

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, reiteró que esta entidad continuará siendo implacable contra los comerciantes que operen al margen de las leyes comerciales, sanitarias y fiscales vigentes, y valoró los resultados del trabajo conjunto de las entidades que integran la Mesa de Ilícitos.

CINCO HAITIANOS DETENIDOS

Durante la intervención fueron detenidos cinco haitianos con estatus migratorio irregular, quienes fueron remitidos a los inspectores de Migración para los fines legales correspondientes.

SP-am