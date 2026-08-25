Incautan 119 mil mercancías en establecimiento comercial chino

SANTO DOMINGO.- Instituciones miembros de la Mesa de Ilícitos, que coordina el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), informaron que se incautaron de 119,708 unidades de “mercancías ilícitas” en un establecimiento comercial propiedad de nacionales chinos en el sector de Villa Consuelo, del Distrito Nacional.
Entre las mismas figuran bebidas alcohólicas, cigarrillos premium de alta gama, estimulantes sexuales y medicamentos que eran comercializados?comercializados de manera irregular, con un valor preliminar estimado en RD$19,482,180, indicó el MICM.
CECCOM, DIGEMAPS Y MIGRACIÓN
La acción fue ejecutada por el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con el apoyo de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Migración (DGM) y las procuradoras fiscales Bony Esther Suriel y Laurydelissa J. Aybar Jiménez, de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público.
Según el informe oficial, todas las mercancías carecían de registro sanitario y presentaban graves irregularidades en el etiquetado, lo que confirma su condición de contrabando. Representaban un alto riesgo para la salud pública y un esquema de evasión fiscal en perjuicio del Estado dominicano, agrega.
Todas fueron trasladadas bajo estricta cadena de custodia a la sede central del CECCOM para el debido proceso institucional.
IMPLACABLE CONTRA EL CONTRABANDO
El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, reiteró que esta entidad continuará siendo implacable contra los comerciantes que operen al margen de las leyes comerciales, sanitarias y fiscales vigentes, y valoró los resultados del trabajo conjunto de las entidades que integran la Mesa de Ilícitos.
CINCO HAITIANOS DETENIDOS
Durante la intervención fueron detenidos cinco haitianos con estatus migratorio irregular, quienes fueron remitidos a los inspectores de Migración para los fines legales correspondientes.
SP-am
Home cash earning job to earns more than $220 per day!** getting paid weekly more than 4700+Dollar per week or more simply doing easy work online. no special skills required for this job and regular earning from this are just awesome. **Want the secret?** Copy this Website and choose HOME TECH OR MEDIA…
Here is I started_____ ⫸ Www.PayAtHome1.Com
Y en los PicaPollo las cucarachas le cobran peajes a los ratones
Así son los chinitos Sigan ahy
Sigan haciendo el coro a USA….y los veré comprando zapatos y tenis a 20,000 pesos el par…y jeans a 8,000 pesos uno …eso es lo que quiere la letrina de USA.
Danilo y su asociación de malhechores trajeron esa plaga a República Dominicana igualmente la otra plaga la haitiana ese TRAIDOR
no es nada raro que los haritianos esten metidos en el contrabando y sin papeles
La gran pregunta del momento es,,,,Que haran con con todo lo incautado? lo destruiran o se la van a repartir entre ellos????
Oh estos nocos gobernante se la repartirán como hacen con las drogas
eso era lo que hacia el PLD,entonces que de raro tiene?
Dios lo cria y el demonio 👿 los junta chinos y haitianos ojalá algún día sanidad vaya a eso pica pollo cuánta falta de higiene,esa gente son plagas dónde llegan
Habría que investigar cuales son las ONG que se encargan de suplirles los haitianos indocumentados a los chinos desde Haiti
¿Por que los chinos no ponen negocios en Haiti? Y le ayudan con las elecciones si tanto los aprecian
A eso vino el señor rubio
¿EE.UU. es «demasiado cobarde» para competir contra China?: El costo de la soberanía comercial occidental ……
Expertos explican cómo Washington, a pesar de tener instrumentos para ejercer presión sobre Pekín, prefiere atacar rutas comerciales en terceros países.
Washington admitió recientemente que su política arancelaria contra Pekín no resultó como lo planeaban; a pesar de que gran parte de los productos chinos dejaron de importarse directamente debido a las restricciones impuestas por los aranceles del presidente Donald Trump desde 2018, su participación en el valor agregado de las importaciones estadounidenses no disminuyó, debido a que continúa entrando a través de otros países. En ese contexto, un reciente análisis de The Guardian plantea una idea que parte de la paradoja de la actual política comercial de Washington: Estados Unidos afirma que quiere reducir su dependencia de China, pero hay… Leer mas »
El fenómeno quedó expuesto con los 67.000 millones de dólares en mercancías chinas que, según un análisis del Departamento de Comercio citado en el artículo, fueron transbordados en 2025 mediante países como México, India y Vietnam. Washington ha respondido con controles y herramientas de inteligencia artificial capaces de rastrear rutas comerciales sospechosas, pero estas medidas no actúan sobre la capacidad industrial que las produce. Mientras las empresas estadounidenses sigan necesitando esos bienes, cambiar el país de tránsito no significa necesariamente sustituir a China. ¿EE.UU. hace la vista gorda? El análisis plantea que Washington debería presionar a China para que permita… Leer mas »