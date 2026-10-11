Incautan 228 paquetes presunta cocaína en SD y Punta Cana

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SANTO DOMINGO.– La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público y organismos de seguridad incautaron 228 paquetes de presunta cocaína durante dos operaciones simultáneas realizadas en el puerto de Don Diego, en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en La Altagracia.

En la primera intervención, las autoridades ocuparon 203 paquetes ocultos en un compartimento de doble fondo en la parte trasera de un remolque vinculado al transporte de un contenedor con destino a Puerto Rico.

DESCUBREN ALIJO EN UN REMOLQUE

La inspección se inició tras recibir informaciones de inteligencia y detectar irregularidades en la estructura del vehículo. Un equipo especializado trabajó durante más de 10 horas con herramientas de perforación hasta extraer los paquetes de la presunta droga.

Por el caso, fue arrestado un hombre que será sometido a la justicia. También fueron ocupados un vehículo, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, mientras las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de la red.

DETIENEN A EXTRANJERO EN PUNTA CANA

En una operación paralela, agentes de la DNCD y el Ministerio Público, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), detuvieron a un ciudadano neerlandés de 34 años que pretendía viajar a París, Francia.

Durante una inspección de su equipaje, realizada con apoyo de unidades caninas y personal de Aduanas, fueron encontrados 25 paquetes de presunta cocaína envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

El extranjero sería presentado ante la Jurisdicción de Atención Permanente de La Altagracia por presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

INVESTIGAN REDES DE NARCOTRÁFICO

En los operativos participaron organismos de inteligencia nacionales, la DEA estadounidense y la oficina INL, entre otras instituciones.

Los 228 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo cadena de custodia, para determinar su composición y peso exactos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer posibles conexiones entre los casos.

of-am