Inauguran remozado Centro de Primer Nivel de Atención Azua

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AZUA.– El Servicio Regional de Salud El Valle inauguró este viernes el remozado y equipado Centro de Primer Nivel de Atención (CPN) Las Charcas, con el propósito de fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención primaria más cercana y oportuna a los residentes de esta comunidad y zonas aledañas.

La actividad estuvo encabezada por el director regional de Salud El Valle, doctor César Benzán, quien destacó que la intervención forma parte de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de los establecimientos sanitarios y ofrecer servicios de mayor calidad a la población.

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Benzán afirmó que la entrega del centro representa un paso importante para continuar fortaleciendo el primer nivel de atención, considerado la puerta de entrada al sistema de salud.

“Con la entrega de este centro remozado y equipado reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo el primer nivel de atención y acercando servicios de salud de calidad a nuestras comunidades”, expresó.

El CPN Las Charcas cuenta ahora con mejores condiciones físicas y nuevo equipamiento, lo que permitirá brindar servicios de manera más eficiente y en un espacio adecuado para pacientes y personal sanitario.

AUTORIDADES DESTACAN IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Durante el acto se resaltó la importancia de continuar desarrollando iniciativas orientadas a mejorar el bienestar de las comunidades y garantizar una atención primaria accesible, humana y de calidad.

La inauguración contó con la presencia de autoridades y representantes de la provincia, entre ellos la senadora de Azua, doctora Lia Díaz de Díaz, y la gobernadora provincial, María Minerva Navarro.

Con la puesta en funcionamiento del centro remozado, el Servicio Regional de Salud El Valle reafirmó su compromiso de continuar acercando los servicios sanitarios a las comunidades y fortaleciendo la atención primaria en la región.

an/am