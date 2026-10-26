Inauguran Escuela de Ajedrez en SC con 50 becas para niños

imagen
Acto de apertura de la Escuela de Ajedrez en San Cristóbal.

Escuchar artículo

SAN CRISTÓBAL.– Con un programa de 50 becas dirigido a niños de escasos recursos, fue inaugurada la Escuela de Ajedrez de San Cristóbal, una iniciativa impulsada por la ajedrecista Omayra Aybar para fomentar el talento, la disciplina y la formación integral de niños y jóvenes de la provincia.

El proyecto, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes, procura ampliar el acceso al ajedrez, desarrollar las habilidades de sus participantes y descubrir nuevos talentos en esta disciplina.

APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS

Durante el acto inaugural, el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, resaltó la importancia de crear espacios que contribuyan al desarrollo educativo y personal de niños y jóvenes, al tiempo que valoró la iniciativa promovida en San Cristóbal.

La fundadora de la escuela, Omayra Aybar, expresó que la apertura representa la materialización de un sueño vinculado a su pasión por el ajedrez, disciplina que comenzó a practicar a los ocho años y que ahora busca poner al servicio de las nuevas generaciones.

“Hoy no estamos inaugurando simplemente una escuela. Estamos abriendo las puertas a nuevas oportunidades. Aquí formaremos campeones sobre el tablero, pero, sobre todo, campeones en la vida”, manifestó Aybar durante su discurso central.

TORNEOS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS

La institución desarrollará programas de becas, torneos interbarriales y actividades comunitarias para acercar el ajedrez a niños de distintos sectores, con especial atención a quienes enfrentan limitaciones económicas.

Aybar agradeció el respaldo de las autoridades, instituciones, familiares y colaboradores que contribuyeron a hacer realidad el proyecto, y reafirmó su compromiso con el crecimiento del ajedrez en San Cristóbal y en el resto del país.

Asimismo, destacó su interés en continuar impulsando el Plan Nacional de Ajedrez junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con el propósito de ampliar el acceso a esta disciplina en escuelas, barrios y comunidades.

ASPIRA A CONVERTIRSE EN UNA ACADEMIA NACIONAL

Como parte de sus planes de expansión, Aybar manifestó su aspiración de convertir la iniciativa en una institución de referencia nacional, con miras a evolucionar hacia la Academia Nacional de Ajedrez Omayra Aybar.

“¡Los grandes sueños también comienzan con una primera jugada!”, expresó al concluir sus palabras.

Al acto asistieron el senador Gustavo Lara; el diputado Otoniel Tejeda; la gobernadora provincial, Pura Casilla; el alcalde Nelson de la Rosa, y el rector del Instituto Politécnico Loyola, padre José Victoriano, además de otras autoridades, personalidades y empresarios de la provincia.

of-am

Compártelo en tus redes: