Inauguran Escuela de Ajedrez en SC con 50 becas para niños

Acto de apertura de la Escuela de Ajedrez en San Cristóbal.

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SAN CRISTÓBAL.– Con un programa de 50 becas dirigido a niños de escasos recursos, fue inaugurada la Escuela de Ajedrez de San Cristóbal, una iniciativa impulsada por la ajedrecista Omayra Aybar para fomentar el talento, la disciplina y la formación integral de niños y jóvenes de la provincia.

El proyecto, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes, procura ampliar el acceso al ajedrez, desarrollar las habilidades de sus participantes y descubrir nuevos talentos en esta disciplina.

APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS

Durante el acto inaugural, el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, resaltó la importancia de crear espacios que contribuyan al desarrollo educativo y personal de niños y jóvenes, al tiempo que valoró la iniciativa promovida en San Cristóbal.

La fundadora de la escuela, Omayra Aybar, expresó que la apertura representa la materialización de un sueño vinculado a su pasión por el ajedrez, disciplina que comenzó a practicar a los ocho años y que ahora busca poner al servicio de las nuevas generaciones.

“Hoy no estamos inaugurando simplemente una escuela. Estamos abriendo las puertas a nuevas oportunidades. Aquí formaremos campeones sobre el tablero, pero, sobre todo, campeones en la vida”, manifestó Aybar durante su discurso central.

TORNEOS Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS

La institución desarrollará programas de becas, torneos interbarriales y actividades comunitarias para acercar el ajedrez a niños de distintos sectores, con especial atención a quienes enfrentan limitaciones económicas.

Aybar agradeció el respaldo de las autoridades, instituciones, familiares y colaboradores que contribuyeron a hacer realidad el proyecto, y reafirmó su compromiso con el crecimiento del ajedrez en San Cristóbal y en el resto del país.

Asimismo, destacó su interés en continuar impulsando el Plan Nacional de Ajedrez junto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, con el propósito de ampliar el acceso a esta disciplina en escuelas, barrios y comunidades.

ASPIRA A CONVERTIRSE EN UNA ACADEMIA NACIONAL

Como parte de sus planes de expansión, Aybar manifestó su aspiración de convertir la iniciativa en una institución de referencia nacional, con miras a evolucionar hacia la Academia Nacional de Ajedrez Omayra Aybar.

“¡Los grandes sueños también comienzan con una primera jugada!”, expresó al concluir sus palabras.

Al acto asistieron el senador Gustavo Lara; el diputado Otoniel Tejeda; la gobernadora provincial, Pura Casilla; el alcalde Nelson de la Rosa, y el rector del Instituto Politécnico Loyola, padre José Victoriano, además de otras autoridades, personalidades y empresarios de la provincia.

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