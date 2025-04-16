Inacif y Patología publican los nombres 230 fallecidos Jet Set
SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Instituto Nacional de Patología Forense publicaron los nombres de 230 de las personas muertas en el desplome del techo de la discoteca Jet Set, el 8 de abril, cuando se ha informado oficialmente que fueron 231 los fallecidos.
Afirmaron que hacían la publicación «con todo respeto y siguiendo los protocolos establecidos».
Agradecieron la comprensión de la sociedad y la entrega al trabajo de los equipos de médicos, patólogos forenses y de todo el personal técnico que trabajaron para dar respuesta a esta emergencia.
Además, a la Policía Científica de la Policía Nacional, y a la Junta Central Electoral (JCE) por el apoyo y la coordinación oportuna.
La lista está acompañada de la cédula, pasaporte o carné de residencia de varios extranjeros que también murieron.
A continuación, el listado oficial:
PAULINO LORENZO LORENZO
EBA ILMA GÁLVEZ GUZMÁN
DIEGO ARMANDO SEVERINO GÓMEZ
LUIS EMILIO SOLÍS ENCARNACIÓN
JOSE MANUEL MONTILLA
LAURA ELISA CASTAÑOS MELO
PEDRO LEONARDO CEPEDA ESPINOSA
MARÍA ISABEL PEGUERO VELÁZQUEZ
CHRISTIAN ALEJANDRO TEJEDA PICHARDO
BIANKA ELIZABETH REYES SAVIÑON
LOURDES MARÍA RICART RUSSO
RAMON ALBERTO SANTANA BENÍTEZ
KATHERINE MATEO HENRÍQUEZ
INDIRA DISLA MÉNDEZ
ANNEURYS ALEXANDER VIÑAS RODRÍGUEZ
YSABEL BETANIA CABRERA
ANDRÉS PICHARDO
GÉNESIS LIZBETH LEÓN CEPEDA
NIDIA CAROLINA SOLANO HERNÁNDEZ
HÉCTOR BIENVENIDO PEGUERO RAMÍREZ
RUTH D’ELANEAS DE LA CRUZ DE SANTANA
CAROLINA DESIREE PÉREZ FLORES
SHEILA LISBETH BERROA DE PEÑA
MARGARITA HERMINIA ROBLES REYES
DANIEL TAVERAS POLANCO
LUIS EMILIO GUILLÉN LIRANZO
YARIS FRANCISCO FRANCO HOLGUÍN ARIAS
MARIODA RUIZ PÉREZ
DAMARIS ALTAGRACIA MONTÁS DE RAMÍREZ
JULIO JEFERSON MARTINEZ MARTNEZ
YADIRA CUETO ALMONTE
WILNORD DENAUD (haitiano)
ARACELIS RODRIGUEZ VARGAS
JULIO CÉSAR VALERA DE ÓLEO
CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ GONELL
TONY ENRIQUE BLANCO CABRERA
LINDA KARINA DAJER REGALADO
MIGUEL ANGEL PEREZ SUAREZ
GABRIELA CAMILE TEJEDA CASTAÑOS
LIA MARÍA GÓMEZ FÉLIZ
BIBIANA DE JESUS GARCIA DE LA ROSA
NELFFISIS CALWANY SÁNCHEZ BREA
LUCIA CRUZ DE SANTANA
NÉRCIDA ANABEL MELO ARIAS
ELEANNA PAOLA VIDAL PERDOMO
FRANCISCO ALBERTO ROSARIO DE LA OZ /FRAY LUIS ROSARIO (norteamericano, doble nacionalidad)
MIGUEL ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ
PIERIMA HORTENCIA NOGUERA PAREDES
VÍCTOR MANUEL LLUBERES PEÑA
ROSSY AMADOR ENCARNACIÓN
JUANA ISIDRA VÁSQUEZ
FRANCISCO ALBERTO MÉNDEZ HENRÍQUEZ
ROSA HERMINIA PÉREZ DE JESÚS
MILAGRO ANTONIA GUILLÉN LIRANZO
RAMÓN TEODORO JIMÉNEZ ESPAILLAT
MARTÍN POLANCO
ISAURA ARCELYS LIMARDO RAMÓN
JUAN MANUEL SANTANA OLIVER
AGUSTÍN RENÉ MÉNDEZ SUBERVÍ
AUILSA FRIAS MATA DE MÉNDEZ
YESSICA PAMELA ACOSTA LÓPEZ
JOSÉ MARINO PIMENTEL ROSARIO
ELIZABETH YESENIA PIMENTEL ROSARIO
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTILLO
ANTONIA IGNACIO DOUGLAS
RAY LUIS JUSTO MURRAY
LUCILA RAMON LORENZO
ESTELA ALTAGRACIA HENRIQUEZ JOSHUA
ANA YAIDU MUÑOZ RUIZ (venezolana)
ROGERS ELADIO ESPINO FERNÁNDEZ
DOUGLIANA EVELIN VILLALOBOS MUÑOZ (venezolana)
MARIA ELIZABETH MALDONADO ESTRELLA
DANESKA SHALIMAR PEREZ PIÑA (venezolana)
IEMOLO LUCA MASSIMO (italiano)
LICELOT ELIZABETH CEPEDA HERNÁNDEZ
ZONEIDA ALTAGRACIA CEPEDA HERNÁNDEZ
GLADYS MARIA HENRIQUEZ JOSHUA
DANIELA HENRIQUEZ JOSHUA
CATHERINE BELÉN SANTOS
LARISSA LICELOTT GUERRERO ROSARIO
SOFÍA ANTONIA MARTÍNEZ DEL JESÚS
DINANLLIRY DEL CARMEN FELIZ PEÑA DE SANTANA
DARLENYS BATISTA MEJÍA
STEPHANIE AVENDAÑO PATRICIO
FABIOLA SOLSIREN RODRÍGUEZ PÉREZ (venezolana)
ROBERT WALLYN ESPINAL FABIÁN
FERNANDO REYES REYES
GARBER SILVESTRE ARAUJO
JOEL MANUEL SANTANA PION
KARLA MIGUELINA LANTIGUA GARCÍA
YADHIRA ELAINE ESTÉVEZ SERRANO
LORRAINE FERNÁNDEZ VARGAS
LOURDES CAROLINA ESTRELLA GUZMÁN
LUIS JOSÉ SANTANA PEREYRA
VIRGILIO RAFAEL CRUZ APONTE
RAUNY SMILL CEDANO CASTILLO
MELISA YISMEL TEJEDA SOSA
YOKAIRY GLORIBEL PUJOLS MARTÍNEZ
YSMAEL ANTONIO DÍAZ TRONCOSO
FRANCINA MERCEDES MARTÍNEZ BERNECHEA
JHOANNA ELIZABETH RODRÍGUEZ DE GRULLÓN
GEISA CAROLINA SÁNCHEZ MEJÍA DE RODRÍGUEZ
ALEXANDRA MARÍA GRULLÓN SEGURA
ROBERTO ANTONIO PÉREZ HERRERA (RUBY PÉREZ)
ELVIRA MALKIC EP. BOUBAZINE (francesa)
EDUARDO GUARIONEX ESTRELLA CRUZ
LUIS YOHANDI RAMÍREZ RODRÍGUEZ
CELESTINA AMADA FIGUEREO JUSINO
LEYDIMAR DEL CARMEN PARRAS PARIS (venezolana)
EDUARDO JOSE GRULLÓN VIÑAS
SHAKIRA MIGUELINA ECHAVARRIA JAVIER
MIRIAN MARÍA JAVIER REINOSO
GABRIEL JIMÉNEZ GÓMEZ
JULIA ALTAGRACIA ANTUNA PEGUERO
ELIDA MARÍA ERO GARCÍA DE PÉREZ
MARISOL LORA DE JESÚS
NATALIA MILEDYS GUERRERO AZCONA
AROEL NOLASCO CONTRERAS
CLARISLENY PEGUERO CASTRO
FABIANA YANETH RODRÍGUEZ PÉREZ (venezolana)
CESAR ALGELYS COLUMNA VICTORINO
RHOYER NICOLÁS HERNÁNDEZ LÓPEZ
PAOLA MARTINA PICHARDO
EUGENIO DEMETRIO F HENRÍQUEZ DISLA
SANTIAGO RAFAEL ESPINAL SORIANO
RAMON OSIRIS BLANC CASTILLO
MADELINE TRINIDAD CASTILLO BASTARDO
OTTEN YOSELYN DEL CARMEN MARCANO RANGEL (venezolana)
MARIA LEANDRA PERAFAN LORENZO
ABDELHAKIM BOUBAZINE (francés)
CATHERINE MARIE NAJRI NADAL
LUIS JOSE GALAN BATISTA
HOMERO GARCIA ASTACIO
MANUEL ANTONIO DIAZ (norteamericano, doble nacionalidad)
GLORIA MARIA LOPEZ BURGOS DE GARCIA
DANIELA GOMEZ GOMEZ
MARILENNY PILARTE CEBALLOS
JOSE LUIS SALVI SEGURA
LIRISET VENTURA BRITO
ENMANUEL GOMEZ JIMENEZ
PATRICIA DE LOS ANGELES MATOS SANTANA
MANNY ARISLEIDY DIAZ DE MENDEZ
ELISA VICTORIA MURRAY JIMENEZ
JESUS NIKOLAI URRACA MATOS
YEIMY ALEXANDRA AQUINO ARREDONDO
FRANCIS LILIBETH DELGADO LOPEZ
JUAN EMILIO DE LEON DE LEON
SILA JAMES MUTUKU (norteamericano)
LIANNY PORTORREAL RODRIGUEZ
LAUREEN STEPHANI PORRO MALDONADO
ANDREA FLORENTINO LORENZO
MANUEL EMILIO LIVENT ALMONTE
ELIZABETH DEL SOCORRO BENOIT MARTE
DAHIANA PATIÑO MARTÍNEZ
ANNIA YISSEL VARGAS ALMONTE
KARINA YULISSA TEJEDA PICHARDO
MARÍA FERNANDA GUZMÁN TEJEDA
BRYAN ENMANUEL MATEO
LUIS JOSÉ CUSTODIO ALMONTE
JOSÉ OVIDIO MALDONADO REYES
OLIAN JOSÉ QUERALEZ DELGADO (venezolano)
BÁRBARA OLIANGEL QUERALEZ DELGADO (venezolana)
SÓCRATES JOSÉ PEÑA CABRAL
SIMÓN BOLÍVAR SOTO MEJÍA
JANLET LORENZO VALENZUELA FÉLIZ
WILLIAM ADOLFO SÁNCHEZ PUELLO
ROSSI DE LA ROSA ORTEGA
YAFREIDY SHANEL MONTÁS VALERA
WILTON BAUTISTA VALDEZ
JENNIFER CRISTAL CONTRERAS (norteamericana)
ELIZABETH SÁNCHEZ HERRERA DE SÁNCHEZ
IVELISSE YANET BREA DE LOS SANTOS
RADHAMES ALEXANDER MATEO SÁNCHEZ
JOSELIN ROSADO VALDERA
JENNIFER CRISTINA VARGAS ACEVEDO (venezolana)
JHOANNA MARÍA SÁNCHEZ ALONZO
ZUDAIRE MARIA GOMEZ URIBE
PEDRO DINOEL ESTEVEZ DIAZ
MARIA ILEANA DE JESUS MARTINEZ
JOSE FEDERICO AZPURUA REYNA
PATRICIA GISELLE ACOSTA LOPEZ
KATHERINE VICTORIA GLASS ALLEN
AMANDA ESTHER MURRAY JIMENEZ
RAMONA HERMINIA NOBOA RODRIGUEZ
RAFAELA ALTAGRACIA GIL MONTILLA
JOISE ARMANDO RAMIREZ FELIZ
DAIANNY ESCARLING SEVERINO GOMEZ
SOLANNY IRENE SOSA SANTANA
MARIANNY SCARLET SEVERINO GÓMEZ
LUISA MARÍA TAVERAS SANTANA
JONAURI ENMANUEL SENCION CASADO
ANGEL ANTONIO RAMIREZ MINYETTY
CLARA ISABEL BERG VICTORIA
YANEYSI PATRICIA RAMIREZ CHALA
SULAY HEREDIA SENA
ANGELICA FRANCISCA ALVAREZ CORREA
GUSTAVO NOEL SUERO MELLA
ISAMAR ESTHEFANY SORIANO
NILKA CURIEL
TERESA YERALDIN TAVERAS DE RODRIGUEZ
ROBERTO ZENON TORRES PEREZ
JORGELINA TORRES JAQUEZ DE FRANCISCO
OMAL OGANDO DE LOS SANTOS
MAXIMO BIENVENIDO PEÑA
EDWIN ALCIDES ACOSTA VALDEZ
ALBA MARIA CABREJA DIAZ
YONARIS MARIBEL TAVERA MADE
RAMON ANTONIO ACEVEDO BAUTISTA
LUZ ANDREA JIMENEZ CASTIBLANCO (colombiana)
FLORINDA ALTAGRACIA ROJAS
JHONNY HUMBERTO GARCIA ABREU
CAROLINA PEREZ VARGAS
JULIO ALBERTO GUERRERO MARTINEZ
JOSE BIENVENIDO UREÑA
RUBEN VENTURA BRITO
YISSEL ALEJANDRA DE JESÚS VERAS
ASHLEY ESLAIDI MICHELL JIMÉNEZ DE JESÚS
ALEXANDER MANUEL MEJIA PEÑA
ESMEIRO ANTONIO FUENMAYOR FONSECA (venezolano)
ANA ALTAGRACIA FIGUEREO VELAZQUE
CESAR MARIÑEZ MARIÑEZ
Personas identificadas y fallecidas en centro médico:
ROSELIN MARTE NOVA
FELIX ANTONIO ASENCIO MARTÍNEZ
NELSY MILAGROS CRUZ MARTÍNEZ
RANDY ALEXANDER RODRÍGUEZ CEPEDA
KATHERINE GHESTER CORONADO DÍAZ
FRANCELIS MARGARITA VARGAS GONZÁLEZ
KARLA SÁNCHEZ SOLÓRZANO (costarricense)
Personas identificadas y entregadas por centro médico:
OCTAVIO EDUARDO DOTEL DÍAZ
DANIEL ELÍAS LAUREANO CANARIO