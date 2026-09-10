Imponen 30 años a un hombre por envenenar a su exsuegro

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Santo Domingo, 10 sep (EFE).- Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por envenenar a su exsuegro y atentar contra la vida de su exnovia, en un hecho ocurrido en marzo de 2025 en la comunidad de Hato Viejo, en el municipio de Jarabacoa, informó este jueves el Ministerio Público.

Se trata de José Ricardo Valdez, declarado culpable de los hechos, ocurridos en la vivienda de las víctimas, a donde acudió con la excusa de hablar con su exnovia, quien le pidió insistentemente que se marchara.

Según la acusación, Valdez permaneció en los alrededores de la vivienda hasta entrar en la cocina, donde habría vertido una sustancia en el almuerzo que preparaba la joven.

Después de ingerir los alimentos, ambos se sintieron mal y fueron trasladados a un centro de salud, donde el exsuegro de Valdez falleció mientras recibía atención médica.

Los dos habían sido diagnosticados con una posible intoxicación por una sustancia desconocida.

Valdez deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en la provincia de La Vega.EFE

mf/pma