Llama cambiar forma de hacer política por abstención electoral

Méndez sostuvo que los jóvenes han perdido conexión con las propuestas de los partidos.

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SANTO DOMINGO.- La diputada de la Fuerza del Pueblo, Selinée Méndez, consideró este jueves que los políticos dominicanos deben cambiar la manera de hacer política para recuperar la conexión con la población, especialmente con los jóvenes.

La legisladora reaccionó al estudio de la Junta Central Electoral (JCE) sobre la abstención electoral, que identifica entre sus principales causas la desconfianza política, el desinterés por las propuestas de los candidatos y las dificultades para trasladarse a los centros de votación.

LOS JÓVENES Y LA POLÍTICA

Méndez calificó de alarmantes los hallazgos relacionados con la participación de los jóvenes, al señalar que muchos desconocen cómo ejercer el derecho al sufragio. En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la educación ciudadana y enseñar a las nuevas generaciones sus derechos y deberes.

Sostuvo que los jóvenes han perdido conexión con las propuestas de los partidos y dirigentes políticos, debido a que las formas tradicionales de hacer campaña ya no generan el mismo interés.

“De hecho, algo muy interesante que sale en el estudio es que los jóvenes ya no creen en los mítines, no creen en que se agrupen como antes los líderes políticos”, afirmó.

UNA NUEVA FORMA DE COMUNICAR

La diputada consideró que existe una manera distinta de hacer política y de comunicar las propuestas, diferente a los métodos utilizados durante décadas.

“Pienso que tenemos una tarea grande, una tarea pendiente, todos los políticos. Tenemos que ver cuáles son las recomendaciones sobre la abstención”, manifestó durante una entrevista en el Congreso Nacional.

El estudio “Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior, elecciones 2024”, fue elaborado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), mediante su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), a solicitud de la JCE.

La investigación también identifica problemas de transporte, distancia a los recintos y limitaciones laborales y de tiempo como factores que inciden en la abstención.

an/am