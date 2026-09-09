DGM detiene 1,191 extranjeros indocumentados y deporta 771

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó la detención de 1,191 extranjeros indocumentados y la deportación de 771.

Al menos 192 fueron detenidos en Santo Domingo, 183 en Dajabón y 162 en Elías Piña.

Los agentes de la DGM realizaron 623 aprehensiones, el Ejército de República Dominicana 277, la Policía Nacional 126 y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) 165.

Las operaciones abarcaron además localidades de Pedernales, San Juan de la Maguana, Jimaní, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Valverde, Santiago, Moca, San Francisco de Macorís, La Vega, Guayubín, Sabaneta, María Trinidad Sánchez y Montecristi, así como zonas de Barahona, Bahoruco y Azua.

jt-am