ADOZONA respalda el diálogo entre RD y EEUU sobre aranceles

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) expresó su respaldo al inicio de las conversaciones entre República Dominicana y Estados Unidos sobre la agenda arancelaria bilateral, tras el primer encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, y Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos (Deputy USTR).

En un documento enviado a ALMOMENTO.NET, la organización empresarial valoró el inicio del diálogo como un paso positivo dentro de los esfuerzos encaminados a fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre ambos países y buscar alternativas que contribuyan a preservar la competitividad de los sectores productivos dominicanos.

ADOZONA DESTACA COORDINACIÓN DEL PAÍS

ADOZONA reconoció el trabajo conjunto que desarrollan las distintas instituciones vinculadas a la agenda diplomática, económica y comercial para mantener una interlocución activa con Washington y avanzar en asuntos considerados estratégicos para República Dominicana.

La asociación recordó que ha planteado la importancia de atender el impacto que representa el arancel adicional de 12.5 % aplicado por Estados Unidos, debido a sus posibles efectos sobre la competitividad de las empresas de zonas francas.

El sector representa aproximadamente el 55 % de las exportaciones nacionales y genera alrededor de 200,000 empleos formales directos, de acuerdo con las cifras citadas por la organización.

ESTADOS UNIDOS, PRINCIPAL MERCADO

ADOZONA resaltó que Estados Unidos constituye el principal mercado de las zonas francas dominicanas, por lo que las condiciones de acceso y competitividad en ese destino tienen una importancia significativa para el desempeño del sector y para la economía nacional.

En ese contexto, consideró que el diálogo bilateral representa una oportunidad para identificar soluciones que permitan preservar la competitividad de las empresas, fortalecer el intercambio comercial y mantener el crecimiento de las zonas francas.

SECTOR REITERA DISPOSICIÓN DE COLABORAR

ADOZONA manifestó su disposición de acompañar y contribuir al proceso de diálogo, aportando desde el sector de zonas francas a la construcción de propuestas que favorezcan la competitividad nacional.

La organización afirmó que continuará sumando esfuerzos para consolidar a República Dominicana como un socio comercial confiable y estratégico de Estados Unidos, al tiempo que procura proteger las condiciones que han permitido el desarrollo y expansión del sector de zonas francas.

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