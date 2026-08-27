ICE detuvo a 32 dominicanos en Maine entre 2024 y 2026

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MAINE.- La ofensiva migratoria en uno de los estados más blancos de Estados Unidos ya tiene rostro dominicano. No son delincuentes. Son trabajadores detenidos en la calle o cuando acudían a una cita de inmigración. Y son 32.

Un informe publicado este martes por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine, MIRC, basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, analizados por el Proyecto de Datos de Deportación, revela una escalada sin precedentes.

En 2024, ICE detuvo a 168 personas en 20 municipios de Maine. En 2025, fueron 313 en 31 municipios. Solo entre enero y el 31 de julio de este año, ya van 482 arrestos en 50 municipios. Más que en los dos años anteriores juntos.

El 93,2% son hombres. El 68,4% tiene entre 25 y 44 años. El 98% no tenía ninguna condena penal.

32 DOMINICANOS EN LA LISTA

Entre los detenidos entre 2024 y el 31 de julio de 2026, los dominicanos aparecen como la séptima nacionalidad más afectada con 32 arrestos, en una lista encabezada por Angola con 250, Ecuador con 136, República Democrática del Congo con 86, Guatemala con 71 y Honduras con 43.

No es un dato menor. Maine no es Nueva York ni Nueva Jersey. No tiene una comunidad dominicana histórica y masiva. Que 32 dominicanos hayan sido detenidos allí demuestra hasta dónde se ha expandido la operación y cómo ha llegado a estados donde antes ICE casi no operaba.

Según el informe, la mayoría fue detenida en la calle y otros mientras asistían a una cita programada con inmigración, una práctica que se ha vuelto común en otros estados y que ha destruido la confianza mínima que existía en el sistema.

UNA POLITICA DE CUOTAS, NO DE SEGURIDAD

«Esto lo que demuestra es que en uno de los estados más blancos de EE. UU. la gente que está siendo detenida es gente de color», dijo a EFE Rubén Torres, portavoz de MIRC.

«La política que hemos visto es la de usar cuotas en lugar de usar algún récord o investigación sobre problemas o causas de riesgo a la seguridad pública, y eso lo demuestra que el 98% de los arrestados no han sido convictos de un crimen».

El dato desmonta el discurso oficial. No están detrás de criminales peligrosos. Están detrás de números.

Y el costo no es solo legal, es humano. Cada detención significa meses de encierro, miles de dólares en fianza y abogados, familias que quedan a la deriva. Cuando detienen al hombre, explicó Torres, es la mujer la que tiene que cargar sola con la renta, los niños y el miedo.

«Hemos visto que los detenidos en Maine, que no tienen récord criminal, son gente que trabaja, son enfermeras, gente que mantiene los hospitales y escuelas limpias», agregó.

EL MIEDO COMO ARMA Y LA MUERTE COMO RIESGO

El contexto en Maine es especialmente tenso. El pasado 13 de julio, agentes de ICE mataron a tiros al migrante colombiano Johan Sebastian Durán en Biddeford durante un operativo en el que él ni siquiera era el objetivo.

Para familias dominicanas que llevan años trabajando en hoteles, restaurantes, limpieza y construcción en un estado tranquilo, ese hecho marcó un antes y un después. El miedo ya no es solo a ser deportado, es a no regresar vivo a casa.

«Detrás de cada dato hay una persona, una familia y una comunidad que viven con miedo e incertidumbre», dijo Mufalo Chitam, directora ejecutiva de MIRC. «Las cifras muestran la magnitud de las operaciones, pero no reflejan el dolor de las familias destrozadas».

QUE IMPLICA PARA LA DIASPORA DOMINICANA

Los 32 dominicanos detenidos en Maine son una señal de alerta para toda la diáspora. Ya no se trata solo de la frontera con México ni de las grandes ciudades santuario. La cacería llegó a pueblos pequeños, a estados rurales, a lugares donde el dominicano iba precisamente buscando tranquilidad.

Y la mayoría, como el 98% de los detenidos, no tiene una condena. Tiene un trabajo, una familia y una cita de inmigración que creyó que debía cumplir.

Si la política es por cuotas, ningún dominicano con un proceso pendiente, por más limpio que esté su récord, puede sentirse seguro.