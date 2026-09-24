Hoy no se labora en RD porque es día Virgen de las Mercedes

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SANTO DOMINGO, 24 de septiembre.- Hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, es día feriado y no laborable en República Dominicana porque se celebra el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, considerada la patrona del pueblo dominicano.
La razón por la que no se trabaja y tampoco se traslada el feriado al lunes es que el 24 de septiembre está entre las fechas excluidas del mecanismo de traslado de feriados establecido por la Ley 139-97.
El Ministerio de Trabajo confirmó que la disposición aplica tanto al sector público como al privado, y que las labores normales se reanudan mañana viernes 25 de septiembre.
sp-am
Los ciego siguen creyendo en imagen.
En la República dominicanas :
Tienes 52 sabado y Domingo no laborables !
Es que some un país de vagos y borrachones !
Que el Señor reprenda esa idolatria.! Envíe un castigo ejemplar para todos las idolatras.!