Hoy no se labora en RD porque es día Virgen de las Mercedes

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SANTO DOMINGO, 24 de septiembre.- Hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, es día feriado y no laborable en República Dominicana porque se celebra el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, considerada la patrona del pueblo dominicano.

La razón por la que no se trabaja y tampoco se traslada el feriado al lunes es que el 24 de septiembre está entre las fechas excluidas del mecanismo de traslado de feriados establecido por la Ley 139-97.

El Ministerio de Trabajo confirmó que la disposición aplica tanto al sector público como al privado, y que las labores normales se reanudan mañana viernes 25 de septiembre.

La Virgen de las Mercedes es una de las advocaciones marianas de mayor devoción en la República Dominicana. Cada 24 de septiembre miles de fieles participan en celebraciones religiosas, peregrinaciones y actividades de oración para pedir protección, agradecer favores y participar en misas y actos de veneración. Uno de los principales centros de devoción se encuentra en el Santo Cerro, en La Vega, donde está el Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Mercedes. La tradición religiosa dominicana vincula este lugar con acontecimientos ocurridos durante los primeros años de la colonización española. La advocación de Nuestra Señora de las Mercedes está asociada tradicionalmente con la protección, la misericordia y la libertad de los cautivos. Su devoción se extendió desde España hacia América y adquirió una particular importancia en la tradición religiosa dominicana. Oración tradicional: Virgen de las Mercedes, Madre amorosa y protectora,

cubre con tu manto a la República Dominicana,

protege a nuestras familias y acompaña nuestros caminos.

Intercede ante Dios por nosotros

y concédenos paz, salud, esperanza y fortaleza.

Amén.

sp-am