Hospital Ney Arias celebra 16 años con una ofrenda floral

El director del hospital, Víctor Rosario, reafirmó el compromiso de la institución con los valores patrios.

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SANTO DOMINGO.- El Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora conmemoró este martes su 16.º aniversario con una ofrenda floral en el Altar de la Patria, ubicado en el Parque Independencia, como muestra de respeto y reconocimiento a los héroes de la Independencia Nacional.

La actividad forma parte del programa conmemorativo que desarrolla el centro durante esta semana, con diversas iniciativas dirigidas a destacar su trayectoria, compromiso y aportes a la salud de la población dominicana.

El director del hospital, Víctor Rosario, afirmó que la ceremonia reafirma el compromiso de la institución con los valores patrios y con una atención sanitaria sustentada en la vocación de servicio, la humanización y el compromiso ciudadano.

“Es un honor conmemorar estos 16 años de historia rindiendo tributo a nuestros héroes y reafirmando los valores que deben acompañar nuestra misión de servir”, expresó Rosario.

SEMANA CONMEMORATIVA Y RECONOCIMIENTOS

Rosario informó que la semana aniversario está dedicada al doctor Julio Landrón, exdirector del hospital y actual director del Servicio Nacional de Salud (SNS), en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y aportes al fortalecimiento de la institución y del sistema sanitario nacional.

Durante el acto, el doctor José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, resaltó la importancia del Hospital Ney Arias Lora y valoró la labor que desarrolla bajo la dirección de Víctor Rosario.

Asimismo, el doctor David Cuevas Santana destacó que el aniversario constituye una oportunidad para reconocer la historia y el esfuerzo de quienes han contribuido al crecimiento del centro.

Autoridades, colaboradores e invitados especiales participaron en la ceremonia patriótica, que dio continuidad a las actividades programadas para celebrar los 16 años de servicio del hospital y reafirmar su compromiso de brindar atención de calidad a la población.

an/am