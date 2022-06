Hipólito: Sentí tiriquito al saber que Carolina llegaba al despacho de Orlando

Hipólito Mejía al conversar con periodistas.

SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo sentir “tiriquito” cuando supo que su hija, Carolina Mejía, estaba llegando al despacho del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, cuando lo mataron.

“Yo decía que no me asustaba, hay una palabra en Gurabo que es tiriquito ¿ustedes la conocen? Me dio tiriquito, pero gracias a Dios que a ella no le paso nada”, expresó Mejía al conversar con periodistas a su llegada a la funeraria Blandino, donde son velados los restos del asesinado Ministro de Medio Ambiente.

La alcaldesa del Distrito Nacional acudió el lunes al edificio que alberga los ministerios de Medio Ambiente y de Turismo, cuando ocurrió el asesinato.

Al lamentar la muerte de Jorge Mera, el expresidente lo definió como una persona muy noble, tranquila y conciliadora.

Destacó que siempre le buscaba solución a los problemas y se diferenciaba de los demás por su humildad. “Dios castiga a los arrogantes y él siempre ha sido muy humilde”.

