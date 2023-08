Hipólito, Ramfis y Miguel Vargas tres diablos a caballo (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fue fundado en Cuba el 21 de enero de 1939. Sus fundadores fueron Juan Bosch, Juan Isidro Jiménes Grullón, Enrique Cotubanamá Henríquez, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Virgilio Mainardi Reyna, Lucas Pichardo, Pipí Hernández, Plinda Woss y Gill, el coronel Manuel Alexis Liz y el doctor Romano Pérez Cabral. Desde su inicio la ideología del PRD fue la socialdemocracia y su propósito supremo era derrocar la tiranía de Trujillo y su régimen de oprobios e implantar un gobierno democrático en la República Dominicana. Después este partido creció con el ingreso de muchos dominicanos que habían sufrido los rigores de la persecución, la represión, las cárceles, la tortura, los asesinatos de familiares y apropiación de bienes muebles e inmuebles, cosa lo que los llevó a buscar refugio en Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y en cualquier otro país que los acogiera.

2 – El PRD se mantuvo en el exilio luchando, organizando y conspirando contra el régimen dictatorial de Trujillo. Buscando solidaridad, tuvo cercanías con el nacionalismo progresista de los revolucionarios mejicanos y el aprismo del peruano Víctor Raúl Haya de la Torre.

3 – El PRD participó en varias expediciones armadas hacia la República Dominicana. La mayoría de aquellas acciones armadas para derrocar a Trujillo y a su régimen fracasaron debido al férreo control que el dictador mantenía sobre el país. Además, los desacuerdos de los grupos políticos en el exterior y los calieses que mantenía Trujillo fuera de la nación fueron factores que influyeron en aquellos fracasos. Entre aquellas expediciones se encuentra la de Cayo Confites, Camagüey (Cuba) en julio de 1947, que fracasó, debido a que Trujillo la descubrió y pudo frustrarla con ayuda del gobierno de Cuba y Estados Unidos.

4 – Otra historia que compendia la lucha contra Trujillo, es la expedición de Luperón del 19 de junio de 1949. Los combatientes llegaron por la bahía de Luperón. Era un grupo de hombres valientes dirigidos por Horacio Julio Ornes Coiscou. Los objetivos de esta invasión fracasaron; varias contingencias les fueron adversas. De las tres aeronaves, sólo una pudo llegar a Luperón, Puerto Plata. Las otras dos, volaron en sentido contrario y llegaron a la isla de Cozumel perteneciente al estado de Quintana, México. Los expedicionarios dominicanos fueron Horacio Julio Ornes, José Rolando Martínez Bonilla, Federico Horacio Henríquez Vásquez (Gugú), Hugo Kundhardt, Manuel Calderón Salcedo, Salvador Reyes Valdez, Tulio Hostilio Álvaro Delgado y Miguel Ángel Feliú Arzeno. Nicaragüenses eran, Alejandro Selva, Alberto Ramírez, José Félix Córdoba Boniche, y costarricense, Alfonso Leiton. También participaron los estadounidenses John M. Chewing capitán piloto, Habet Joseph Maroot copiloto, George Raymond Scruggs, ingeniero mecánico. De ellos sólo sobrevivieron: Horacio Julio Ornes Coiscou, Tulio Hostilio Arvelo Delgado, José Rolando Martínez Bonilla, Miguel Ángel Feliú Arzeno y José Félix Córdoba Boniche (nicaraguense). De estos sobrevivientes, diez años después, Miguel Ángel Feliú Arzeno participó en la expedición del 14 de junio de 1959, ofrendando su vida por la causa libertaria dominicana.

5 – Por igual, también fracasó la invasión por Constanza Maimón y Estero Hondo, efectuada el 14 de junio de 1959. Estos expedicionarios en total eran 261. Entre ellos había 20 cubanos, 13 venezolanos, 9 puertorriqueños, 3 norteamericanos, 3 españoles, un guatemalteco, un nicaragüense y 211 dominicanos. Estos rebeldes tuvieron muchos contratiempos para desembarcar y llevar a cabo sus planes guerrilleros que habían programado. Por esos azares de la vida, esta invasión fracasó y la mayoría de sus integrantes fueron capturados, torturados salvajemente y luego fusilados. De ellos sólo sobrevivieron los dominicanos Poncio Pou Saleta, Mayobanex Vargas, Francisco Medardo y los cubanos Delio Gómez Ochoa y Pablo Mirabal. Con los apresados, Ramfis Trujillo y el primer y segundo de los consortes de Angelita (Luis José León Estévez y Luis José Domínguez Rodríguez, el padre del Ramfis que hoy aspira a presidente de nuestro país), dieron rienda suelta a su sadismo. Con hombres desnudos y amarrados, sacaron uñas, aplicaron cigarrillos encendidos en cualquier parte del cuerpo, dieron pelas con chuchos de alambre, usaron la picana, la silla eléctrica, sacaron dientes, ojos e intestinos a sangre fría, y amputaron, dedos, pies, brazos y piernas, para luego rematar a sus víctimas con tiros en la cabeza o ahorcándolos.

6 – Después del ajusticiamiento de Trujillo en mayo de 1961, la dirección del PRD en el exilio regresó al país el 5 de julio de 1961 habiendo ya tomado la decisión de dejar la lucha armada para en cambio asumir las elecciones como método para llegar al poder. En aquella fecha llegaron Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo, en misión política de organizar el partido en todo el territorio de la República Dominicana. El 7 de julio de 1961 el PRD hizo su primera manifestación frente al recién inaugurado local del partido ubicado en la calle el Conde # 13. Tres meses después (el 20 de octubre de 1961), regresó Bosch a su amada República Dominicana. Este líder se postuló por el PRD a la presidencia y ganó las elecciones de 1962 con un 59.53 por ciento de las votaciones. Bosch asumió el poder el 27 de febrero de 1962, sin embargo, fue derrocado siete meses después, el 25 de septiembre de 1963 tras un golpe de Estado apoyado por la Unión Cívica Nacional, los jerarcas de la Iglesia Católica, la oligarquía azucarera y los Estados Unidos a través de la CIA.

Trujillismo sin Trujillo

7- Es necesario destacar que la lucha contra Trujillo y su gobierno de robos y de crímenes horrendos, comenzó desde que aquel déspota subió al poder en agosto de 1930, y prosiguió hasta que el 31 de mayo de 1961 (31 años después), cuando por fin, este hijo de satanás fue ajusticiado. Después del golpe de Estado a Juan Bosch, el PRD y los partidos de izquierda iniciaron la lucha contra el trujillismo sin Trujillo. De lo dicho se infiere, que las acciones para erradicar el trujillismo en sus dos vertientes (con Trujillo y sin Trujillo), llevan hasta el presente 93 años sin que hayamos podido erradicar esas lacras, porque por desgracia, el atraso político y social de nuestro pueblo y principalmente los constantes conflictos entre sus dirigentes y su ambición de riquezas, han sido las rémoras que han permitido, que los que fueron sostén de aquel régimen de ignominias, se hayan alzado con el gobierno y las riquezas del país.

8 – La historia de lucha de estos 93 años, se puede resumir, si desarrolláramos de los periódicos de aquella época los titulares siguientes: “Invasión de Playa Confites aborta en su último día de gestación”. “Fracasó la invasión por Maimón Constanza y Estero Hondo”. “Fueron apresados y eliminados la casi totalidad de los panfleteros de Santiago”. “Matan a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Cruz”. “Por fin terminó la tiranía de 31 años de Trujillo y su familia”. “El régimen de Trujillo fue de terror, crímenes horrendos y robos”. “En el régimen de Trujillo fueron asesinados más de 50 mil dominicanos”. “Llega el PRD a nuestro país e inician labores proselitistas”. “El PRD gana las elecciones”. “Bosch promulga una nueva Carta Magna, La Constitución de 1963”. “Dan golpe de estado a Juan Bosch”. “El golpe de estado a Juan Bosch fue orquestado por la oligarquía azucarera, la iglesia católica, los militares trujillistas y por los Estados Unidos a través de la CIA”.

9 – Otros titulares fueron: “Un triunvirato trujillista, toma el poder”. “Los bienes que Trujillo y su familia habían acumulado robando y masacrando al pueblo, pasaron a manos de civiles y militares conocidos como trujillistas duros y trujillistas tapados”. “El 28 de diciembre de 1962, el ejército dominicano invadió el poblado de Palma Sola, masacró a aquella comunidad ocasionando 600 muertos. Entre las víctimas estuvieron los hermanos Liborio y el general Miguel F Rodríguez Reyes”.

10 –“El 28 de noviembre de 1963, Manolo Tavares Justo se alza a las escarpadas montañas de Quisqueya”. “Fusilan a Manolo y a sus compañeros en las Manaclas, el 21 de diciembre de 1963 después de estos rendirse y creer en la promesa de que se le respetaría la vida”. “Constitucionalistas dan golpe de estado al triunvirato el 25 de septiembre de 1963”. “Los rebeldes exigen la reposición de Bosch y de la constitución de 1963”. “Los golpistas acusan a Bosch de corrupto y procomunista”.

11 – A estos acontecimientos les siguen otros que marcaron la historia dominicana. “En el asalto al Palacio Nacional mueren Rafael Tomas Fernando Domínguez, Juan Miguel Diaz Román, Illio Capocci y otros valientes constitucionalistas”. “En la operación limpieza dirigida por Imbert y Wessin fueron fusilados a mansalva cientos de jóvenes”. “Mueren unas cinco mil personas entre combatientes constitucionalistas y civiles ajenos a la guerra”.

12 – “Fuerzas trujillistas y anticonstitucionalistas el 19 de diciembre de 1965, cercan el hotel Matum de Santiago con la clara intención de matar a los militares constitucionalistas que estaban dentro de ese hotel: entre ellos el coronel Camaño, Monte Arache y el coronel Juan María Lora Fernández”. “La intención de acabar con los constitucionalistas fracasó. “En feroz combate fueron acribillados el coronel Juan María Lora Fernández y 28 militares más entre constitucionalistas y anticonstitucionalistas”.

13 – En este escenario, los constitucionalistas se ven obligados a capitular ante las presiones de los Estados Unidos. El 1 de junio de 1966, Balaguer gana las elecciones de manera fraudulenta y asume el poder hasta agosto de 1978; luego, en agosto de 1986 lo recupera y permanece gobernando hasta el 21 de septiembre de 1966. Posteriormente, en septiembre de 1966 se retiran de la República los marines estadounidenses y la Fuerza Interamericana de Paz dejando a en el poder a un títere suyo, que por 22 años traería terror, represión y muerte a nuestro pueblo, matando lo mejor de la juventud dominicana con un listado entregado por la CIA.

14 – En aquella lista, aparecían los nombres de jóvenes que luchaban por las causas sociales como Guido Gil, Otto Morales Efres, Amín Abel Hasbún, Maximiliano Gómez (el Moreno), Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Narciso Gonzales, y Los Palmeros, Germán Aristy, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandy (La Chuta). Hasta los nombres de Juan Bosch y José Francisco peña Gómez estaban en aquel listado y cientos más de jóvenes profesionales, estigmatizados como comunistas, lo que equivalía a tener en la frente el sello de la muerte. A la mayoría de los estigmatizados los asesinaron. Y vinieron a ser dichosos y bienaventurados los que se salvaron de morir asesinados o ser salvajemente torturados.

15 – El 2 de febrero de 1973, estando el balaguerismo en plenitud, también fracasó la invasión “Playa Caracoles”. En esta aventura, murieron fusilados el coronel Francisco Alberto Caamaño Deño y sus valiosos compañeros, el fiero Eberto Lalane José, Alfredo Pérez Vargas, Ramón Euclides Holguín Marte, Mario Nelson Galán Durán y Juan Ramón Payero Ulloa. Sólo pudieron salvar la vida, Hamlet Hermann, Claudio Caamaño y Toribio Peña Jaquez. Las órdenes del fusilamiento fueron acordadas entre Joaquín Balaguer y los generales Ramón Emilio Jiménez (Milo), Juan René Beauchamps Javier, Enríquez Pérez y Pérez y Ramiro Matos Gonzales, todos dirigidos por la CIA.

16 – En días posteriores, el PRD se divide, y el 1 de diciembre de 1973 se oficializa la formación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), liderado por Juan Bosch. El PRD queda dirigido por José Francisco Peña Gómez, Hatuey Decamps, Jorge Blanco, Antonio Guzmán y Jacobo Majluta Azar.

17 – El 16 de agosto de 1996, fue juramentado Leonel Fernández como presidente de la República sucediendo a Joaquín Balaguer, para convertirse en el primer jefe de Estado surgido del Partido de la Liberación Dominicana y en uno de los más jóvenes presidentes de Latinoamérica en ese entonces. La presidencia de Fernández fue fruto de una alianza entre el PLD liderado por Juan Bosch y el Partido Reformista Social Cristiano liderado por Joaquín Balaguer. Esta alianza fue concertada con el único propósito de cerrarle el paso al doctor José Francisco Peña Gómez. Hay que señalar, que tras bastidores, el ideólogo y gestor de esta alianza llamada “Pacto Patriótico” fue el abogado trujillista Marino Vinicio Castillo, alias Vincho. Después, el 10 de mayo de 1998, murió José Francisco Peña Gómez, victima de un cáncer estomacal. Posteriormente murieron Juan Bosch el 1 de noviembre de 2001 y Joaquín Balaguer el 14 de julio de 2002.

18 – El 16 de agosto de 2000, Hipólito Mejía se juramentó como presidente constitucional de la República. Los primeros dos años de Mejía fueron muy exitosos, pero dos años después perdió la reelección, precisamente por la fuerte oposición que había contra ella, en medio de una fuerte recesión económica debido a la quiebra de varios bancos, especialmente el Baninter, cuyas funestas consecuencias económicas, Mejía las hizo recaer sobre los hombros del pueblo, “jodiéndolo aún más de lo que ya estaba”. En este punto, al economista neoliberal José Lois Malkun que no venga con defensas a la salida que Mejía y él le dieron a la quiebra de Baninter. Tampoco, que ahora no venga con esa de no pelearnos con EEUU por el tema del arroz. Él ha perdido autoridad académica y moral para discernir seriamente sobre estos temas económicos, cuando además de las barbaridades anteriores, planteó hace unos años en un artículo, que la creación del CELAC había sido un solemne disparate. Que no niegue esta declaración, porque las misma la conservo en mis archivos. También conservo lo que he revelado de Hipólito.

19 – Lo que ha sucedido después de Mejía tener un rol protagónico en la política dominicana de primer orden, es una triste historia que comienza por la destrucción del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por él y Miguel Vargas. Las riñas entre ambos y sus ambiciones personales, llevaron al colapso a este gran partido que era para la nación la esperanza nacional. Por ellos, el PRD estuvo 20 años fuera del poder. Y lo peor, el PRD socialdemócrata, que tenía como lema “Primero la Gente”, y que surgió al ruedo político para destruir a Trujillo y al trujillismo y establecer la democracia, Mejía y Vargas, revirtieron esa mística y doctrina de aquel partido y lo transformaron en un instrumento al servicio de los ricos y de los remanentes de Trujillo. La gran proeza de Mejía y Vargas ha sido, recibir un PRD revolucionario y transformarlo en reaccionario. Por ellos dos el PLD duró 20 años de latrocinio en el poder. Es hora de que cese ese protagonismo de Mejía y Vargas y de otros dinosaurios, que como Danilo Medina y Leonel Fernández y el círculo de los que fueron sus funcionarios, ya debieron desaparecer del escenario político dominicano, porque no aportan nada positivo al desarrollo y a la democracia de nuestra patria.

¿Qué tiene que ver la narrativa precedente con Mejía y Ramfis Domínguez Trujillo?

20 – La historia anterior narra en forma muy resumida parte de lo que sufrió nuestro pueblo con Trujillo y su familia y posteriormente sin Trujillo y su familia. Entonces, ¿cómo es posible que Mejía, dándole la espalda a todos aquellos acontecimientos macabros que compendian miles de asesinatos, abusos de poder, terror e conculcación de derechos y libertades, él, hoy actúe como que nada pasó y que no tenga como una afrenta a la dignidad nacional, el darle vigencia a un nieto de aquel sátrapa, que nos dice que su abuelo fue demasiado humano. Peor aún, apadrinarlo para que forme un partido, para que tenga una renta con la que viva del erario y para colmo, hasta lo quiere ver en la presidencia de la República. ¡Figúrese usted, ante el mundo, que espectáculo vergonzoso sería para nuestro país, tener a Ramfis Trujillo de presidente y a Angelita Trujillo y al criminal Luis José Domínguez Rodríguez reinando de nuevo en el Palacio Nacional!

21 – En años recién pasados, la oligarquía azucarera lanzó una campaña de defensa al país, porque, según ellos, se había desatado una campaña internacional de descrédito contra el país, con aquello de que en la República Dominicana se esclavizaba a los haitianos en los ingenios azucareros. De estas calumnias, decían ellos, había que defender al país, que no se podía dejar pasar por alto semejante mentira, porque nos desacreditaba. ¡O sea, el país es ellos, la oligarquía azucarera! Ante este hecho yo diría, si el país se desacredita por destapar un hecho cierto, que tuvo oculto por más de cien años; entonces ¡figúrese usted, ¿cuánto más se desacreditaría el día en que el mundo sepa que tenemos a un nieto de Trujillo de presidente? Pero eso a Hipólito le es indiferente, como tampoco le ha importado el contrato 97 a 3 a favor de la Barrick Gold, porque él dice que no es ningún pendejo para meterse contra los americanos. Por eso tampoco le importó, sino que más bien apoyó, el que una empresa extranjera depositara depósitos tóxicos en la Sabana de Sansón cuando en 1979 era secretario de agricultura. Tampoco él puede ver que su querencia y amores con Ramfis, es una afrenta a la dignidad nacional, tal como en Alemania e Israel, si lo es, la exaltación a Hitler y al nazismo, lo cual es penalizado con leyes muy severas. A Mejía no le importa nada de eso, porque como el diablo a caballo que es, incluso le va mejor económicamente, cuando está en la oposición.

22 – En una entrevista reciente que le hiciera en New York el comunicador Pedro Aguiar a Ramfis Domínguez Trujillo, este dejó saber con maneras socarronas que su primo Hipólito Mejía Domínguez fue quien le permitió volver al país a él y a sus padres en el año 2000, ocasión en que también estos vinieron subrepticiamente al país. En esta entrevista, Ramfis también confiesa que su primo Hipólito fue quien le consiguió su cédula dominicana y que además le diligenció ante la Junta Central Electoral (JCE), el reconocimiento de su partido. Conociendo yo a Hipólito, como lo conozco, me imagino que él le diría a Ramfis: “con un partido tú tendrás una empresa que te permitirá recolectar dinero de los más pendejos, lo suficiente para vivir como un pachá, tal como vivo yo”.

23 – Todos sabemos que este Ramfis es un descendiente directo de Trujillo y de un trujillista, por ser hijo de Angelita Trujillo y del coronel retirado José Luis Domínguez Rodríguez, quien perteneció al círculo íntimo de Ramfis Trujillo, el vástago en quien el tirano cifraba sus esperanzas de sucesión. Ya hemos señalado que José Luis Domínguez Rodríguez, el segundo esposo de Angelita, era uno más de los que, en los fines de semana acompañaba a Ramfis Trujillo a la base aérea de San Isidro para gozar torturando y matando a los reos desnudos y amarrados, que eran enemigos de Trujillo.

24 – Angelita Trujillo y su esposo actual, el criminal Luis José Rodríguez viven en Miami en una mansión donde han llevado una vida de lujos con los millones de dólares robados que sacaron del país. A ese hogar de esta “familia sagrada”, desde hace muchos años los visitan Hipólito Mejía y Carlos Luciano Diaz Morfa, actual ministro de las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, es ahijado de Angelita Trujillo. Allá Hipólito se las goza, disfrutando a sus anchas con esa familia. Miren a que ha llegado la cosa, que ya los trujillistas y los corruptos tienen a uno de ellos como ministro de las Fuerzas Armadas y a Hipólito, otro trujillista, con un pie en el palacio.

25 – En esta arritmia histórica, si Mejía visitara a Angelita y a su esposo, y su regreso al país es próximo o coincide con el día de Duarte, de Sánchez o de Mella, él sería capaz de publicar en todos los periódicos nacionales una nota escrita por uno de sus plumíferos exhortando a la juventud dominicana a imitar y atesorar el legado de nuestros padres de la patria. Los mismo haría si la fecha fuera para conmemorar la gesta de inmolación de la Raza Inmortal que llegó Constanza Maimón y Estero Hondo, o la concerniente a los héroes del 30 de mayo, o de las muertes de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz, o de cualquier otra fecha conmemorativa semejante. Pero también, sin el menor rubor, en esas fechas él puede desplazarse a cualquier lugar donde haya una fiesta de trujillistas para gozar bailando los merengues alusivos a la glorificación del jefe. De hecho, ya se ha comportado así. Por sus maneras tan peculiares, para Hipólito no significa nada, que Trujillo no respetara la dignidad humana, que se erigió en amo y señor de la vida de las personas y de sus bienes, y que llenó el país de cárceles de torturas. Para Mejía no significa nada que Trujillo fue un psicópata de la peor calaña, porque para atreverse a ordenar matar a treinta mil personas a palos y a machetazos, y dormir plácidamente en la noche como si nada estuviera pasando, para eso hay que ser una bestia infrahumana.

26 – Con la aprobación del partido de Ramfis se le ha hecho un daño muy grande a nuestro país. Sólo un ciudadano desprovisto de verdaderos sentimientos patrios puede incurrir en semejante ofensa a la dignidad nacional. No se puede esperar otra cosa de un hombre que ha dado muestras claras de ser un trujillista, y que aboga por impunidad privilegiada para los expresidentes y sus funcionarios, que defiende a todos los corruptos que han saqueado a nuestro país, y que se regodea codeándose con criminales como Angelita Trujillo y Luis José Domínguez Trujillo. Este tipo de comportamiento ya había practicado con los generales Juan René Beauchamps Javier y con Ramón Jiménez, hijo, sin tomar en cuenta que ellos habían torturado y matado a muchos perredeístas y fusilado al coronel Caamaño y a otros héroes de la patria.

27 – !Dios mío!, ¿qué país sería aquel, donde los presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios amparados por una ley de impunidad privilegiada se les permitiera robar hasta más no poder y que después puedan irse para sus casas como si nada hubieran hecho, para sólo disfrutar de todo lo que han robado? A un país así, el viejo Oeste norteamericano le quedaría chiquito.

Esta aberración sucede, porque Hipólito Mejía, es una arritmia, versión taquicardia, en la historia del pueblo dominicano. ¿Por qué lo es?

28 – Como consta en las páginas de nuestra historia, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) lo fundaron académicos dominicanos e intelectuales antitrujillistas, algunos de ellos con renombre mundial, como son los casos de Juan Bosch y Juan Isidro Jiménes Grullón. Ellos se aglutinaron para luchar contra Trujillo y su régimen de oprobios. Después fueron miembros de este partido gran parte de la intelectualidad dominicana, como el doctor Salvador Jorge Blanco, los hermanos Mejía Ricart, juristas como Enmanuel Esquea Guerrero, eruditos como Hugo Tolentino Dipp, ciudadanos honorables como lo fueron José Rafael Abinader, Milagro Ortiz Bosch e Yvelisse Prats Ramírez, poetas y escritores como Tony Raful y lumbreras como José Francisco Peña Gómez. Ante esta historia, yo me pregunto, ¿cómo fue que el PRD fundado por intelectuales socialdemócratas para combatir a Trujillo y a su régimen de oprobios, vino a caer en manos de dos iletrados como Hipólito Mejía, hijo de un trujillista, y de Miguel Vargas, hijo de otro trujillista llamado Pedro A Rivera? ¿Cómo fue posible que dos figuras banales y superficiales, materialistas y de pobre espiritualidad, se impusieran a aquellos intelectuales que tenían bien claro cuál era la misión del partido con el pueblo? ¡Misterios de la vida! ¡A lo mejor será, porque estos son dos diablos a caballo, y aquellos intelectuales, lombrices que pisan los caballos que montan estos diablos!

29 – Igual digo de Ramfis Domingo Trujillo. (Tantos dominicanos que lo siguen), ¿será porque ignoran que la vaca y el toro se buscan por la raza, o porque la genética se impone? ¿O será porque desconocen la historia de Trujillo y su familia? ¿O porque no les importa aquello de afrenta a nuestra historia y la dignidad nacional? Bueno, si no es así, es porque Ramfis es otro diablo a caballo y aquellos diablos en burros.

Luis Abinader en este escenario

30 – ¡Ah cosas de la vida! Nuestro presidente actual, Luis Abinader es hijo de un antitrujillista; su padre José Rafael Abinader fue de los que conspiró para matar a Trujillo. Sin embargo, su hijo hoy tiene que compartir el poder con el trujillista Hipólito Mejía. Sólo un hombre que tenga la sangre de maco y el temperamento del Job bíblico puede lidiar con un trujillista así

sin perder los estribos.

A modo de conclusión:

A – La exposición anterior, alguien tenía que hacerla; a mí (Miguel Espaillat Grullón) me ha tocado esa infausta y pesada labor para desmentir la especie propagada con toda la mala fe del mundo en el sentido de que nuestro presidente Luis Abinader había sido el padrino de Ramfis Domingo Trujillo ante la JCE para que esta institución aprobara el partido llamado Esperanza Nacional. Con pruebas irrefutables, ha quedado demostrado que el autor de esa afrenta a la dignidad nacional ha sido obra de Hipólito Mejía Domínguez, no Luis Abinader. Así es, que estas informaciones salidas de la boca del propio Ramfis Domínguez Trujillo, liberan a Luis Abinader de la sospecha de ser el padrino de aquella decisión infame, concretizada por una conjura de Mejía y la JCE.

B – Además, Mejía tiene que comprender que con sus malas actuaciones en el pasado y ahora en favor del renacer del trujillismo, él le sigue haciendo mucho daño a Nuestro Partido y a la posible reelección de Luis Abinader frente a las instituciones que constituyen grandes masas de votantes, que dejarían de hacerlo a favor nuestro, disgustado por esta entronización de un Trujillo en nuestro sistema político por parte del segundo en mando en el PRM; lo que mucho decir. Me refiero a las personas del “El Museo de la Resistencia, a los de La Fundación de los héroes del 30 de Mayo, a los de La Fundación de las Hermanas Mirabal, a los partidos de izquierda, a las personas progresistas y democráticas y al pueblo antitrujillista con vergüenza y dignidad, que honran la memoria de los más de cien mil dominicanos que murieron asesinados después de haber sido torturados en las mazmorras trujillistas y balaguerista por luchar contra aquellos regímenes de oprobios.

C – De esta situación, espero la comprensión de los conglomerados humanos mencionados, para que en las elecciones venideras, los enconos y dudas, motivados por las falencias trujillistas de Mejía, no sean óbices que les impida apoyar la posible reelección de Luis Abinader. Esto ha de ser así, si no queremos que vuelvan al poder los verdes y los morados, que en sus 20 años de desgobierno hundieron al país con sus robos y destrucción de la institucionalidad, principalmente la institucionalidad de la justicia. No teman a Hipólito. A este roble viejo (ya tiene 82 años a cuestas), nosotros lo tenemos controlado con fumigaciones constantes, para que no pueda dañar la plantación entera.

El que tenga oídos, que oiga…

Audio: Ramfis Domingo Trujillo, primo, usted me metió en esto

https://www.youtube.com/watch? v=QnhQkkKfshM

Libro: La verdad de la sangre

https://www.amazon.com/-/es/ Pilar-Awad-B%C3%A1ez-ebook/dp/ B00KY4VIRG