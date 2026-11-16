SANTO DOMINGO.- El expresidente Hipólito Mejía afirmó este lunes que quienes participan en política deben estar preparados para recibir críticas y cuestionamientos, al referirse a las denuncias de la vicepresidenta Raquel Peña sobre una supuesta campaña de descrédito en su contra dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«El que se mete en política tiene que tener la piel dura porque dicen cosas… Pero a eso no se le puede hacer caso. Palabras necias, oídos sordos», expresó Mejía al ser abordado por periodistas.

El exmandatario defendió el derecho de Peña a expresar sus opiniones dentro de la organización oficialista y consideró que sus declaraciones forman parte de la dinámica de un partido democrático.

«Ella tiene derecho a decir lo que cree en un país y en un partido democrático. Esas son peccata minuta», manifestó.

Sobre la posibilidad de que las diferencias entre dirigentes afecten la unidad del PRM, Mejía descartó ese escenario y recordó que la organización celebrará un proceso interno para escoger su candidatura presidencial de 2028.

«En absoluto. Aquí se pierde o se gana. El que perdió, perdió y el que ganó, ganó. Y hay convención interna, no se desesperen», señaló.

No obstante, al ser preguntado sobre los responsables de la supuesta campaña contra la vicepresidenta, consideró que deben ser identificados, aunque evitó mencionar nombres.

Mejía ofreció sus declaraciones al salir de una misa de acción de gracias celebrada en la Catedral Primada de América por el 25 aniversario de la Fundación Sur Futuro.

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