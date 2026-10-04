Hay elecciones en Brasil hoy: 159 mm habilitados para votar

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BRASILIA.– Brasil celebra este domingo 4 de octubre sus elecciones generales, en una jornada decisiva para el futuro político de la mayor economía de América Latina.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro como principales contendientes por la Presidencia.

Cerca de 159 millones de brasileños están habilitados para votar y elegir al presidente y vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados federales y estatales.

HORARIO DE VOTACIÓN Y RESULTADOS

Las urnas abren a las 8:00 de la mañana y cierran a las 5:00 de la tarde, hora de Brasilia.

Los primeros resultados oficiales comenzarán a divulgarse tras el cierre de las urnas.

LULA BUSCA OTRO MANDATO

Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato presidencial no consecutivo. Su campaña se ha centrado, entre otros temas, en la soberanía nacional y la continuidad de su proyecto político.

Su principal rival, Flávio Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y representa una opción de derecha que busca un cambio de rumbo en el Gobierno brasileño.

La campaña ha estado marcada por la polarización política, las preocupaciones económicas, la seguridad pública y los cuestionamientos relacionados con la corrupción.

Para ganar la Presidencia en primera vuelta, un candidato debe obtener más de la mitad de los votos válidos. Si ninguno alcanza esa mayoría, los dos más votados competirán en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.

La elección es seguida con atención en América Latina y Estados Unidos por sus posibles repercusiones en las relaciones internacionales, el comercio y la orientación política de Brasil.

sp-am