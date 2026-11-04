Hallan incendiado el vehículo militares salvadoreños en Haití

PUERTO PRÍNCIPE.– La Policía Nacional de Haití informó que fue localizado incendiado el vehículo en el que se transportaban los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el pasado 18 de octubre, cuando fueron víctimas de una emboscada perpetrada por grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe.

El automotor fue encontrado el lunes 2 de noviembre en la localidad de Santo, perteneciente a la comuna de Croix-des-Bouquets, durante un operativo conjunto en el que participaron agentes de la Policía haitiana, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) y militares salvadoreños.

La institución policial haitiana comunicó el hallazgo el martes, aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles evidencias encontradas en el interior del vehículo ni sobre el paradero de los cuatro técnicos aeronáuticos.

OPERATIVO CONJUNTO DE BÚSQUEDA

De acuerdo con el informe policial, en el despliegue participaron unidades especializadas de seguridad, que recorrieron la zona con el propósito de localizar a los salvadoreños.

Durante la operación fueron retiradas varias barricadas colocadas en las vías de acceso, sin que las fuerzas participantes encontraran resistencia armada.

Las imágenes difundidas por la Policía haitiana muestran el vehículo con importantes daños ocasionados por el fuego, lo que confirma que el automotor quedó prácticamente destruido.

Sin embargo, el hallazgo no permitió establecer qué ocurrió con los cuatro militares, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

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DESAPARECIDOS DESDE EL 18 DE OCTUBRE

Los cuatro salvadoreños desaparecieron después de que el vehículo en el que viajaban fuera atacado por hombres armados en el sector de Santo, cuando regresaban a su campamento.

Se trata de técnicos aeronáuticos que forman parte del contingente de El Salvador desplegado en Haití para apoyar las operaciones internacionales contra las organizaciones criminales que mantienen amplias zonas del país bajo su control.

Tras el ataque, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, exigió la liberación de sus compatriotas y ordenó reforzar las operaciones de búsqueda con el envío de efectivos militares adicionales.

BUKELE REFUERZA PRESENCIA MILITAR

El Gobierno de El Salvador desplegó más de 2,000 militares en territorio haitiano para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos y apoyar las operaciones contra las pandillas.

Las acciones se han concentrado en zonas controladas por organizaciones criminales, entre ellas 400 Mawozo y Chen Mechan, señaladas entre los grupos que operan en el área donde ocurrió la emboscada.

Mientras continúan los operativos, las autoridades haitianas y salvadoreñas no han confirmado si los cuatro técnicos permanecen con vida o si fueron asesinados.

El hallazgo del vehículo incendiado representa una nueva evidencia material dentro de la investigación, pero no esclarece el destino de los militares ni las circunstancias posteriores al ataque.

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