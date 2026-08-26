Haití: jefe de banda amenaza con matar más de 60 rehenes

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Puerto Príncipe, 26 de a gosto.– Un jefe de banda en Haití amenazó con matar a más de 60 personas que permanecen como rehenes en la comuna de Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, un día después de una masacre que dejó 47 muertos en esa misma zona.

El líder criminal, identificado con el apodo de Didi, también conocido como Izo 2, lanzó la amenaza en un video difundido este martes en redes sociales. En las imágenes, aseguró que ejecutaría a los rehenes si las autoridades intentan atacar a su grupo armado.

La amenaza ocurre en medio de un nuevo aumento de la violencia de las bandas armadas en Haití, especialmente en zonas cercanas a Puerto Príncipe, donde los grupos criminales mantienen bajo presión a la población.

MÁS DE 60 PERSONAS PERMANECEN COMO REHENES

Entre las personas retenidas se encuentran niños, mujeres, hombres y jóvenes, según se observa en el video. También aparecen madres con sus hijos, mientras el grupo permanece bajo el control de los hombres armados.

Didi advirtió que cualquier operación de las autoridades contra su grupo podría poner en peligro la vida de los rehenes. En el video también se le observa comunicándose por teléfono con integrantes de su banda y ordenándoles responder ante un eventual ataque.

El jefe de banda sostuvo que la seguridad de las personas retenidas depende del Estado haitiano y no de él, mientras insistió en que sus hombres están preparados para enfrentar cualquier intervención.

MASACRE EN KENSCOFF DEJÓ 47 MUERTOS

La amenaza se produce apenas un día después de una masacre en Kenscoff, donde las bandas armadas atacaron a residentes, incendiaron viviendas y vehículos y provocaron la muerte de decenas de personas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este martes que la cifra de fallecidos aumentó a 47 personas. Entre las víctimas figuran 22 personas que, según las informaciones disponibles, fueron presuntamente ejecutadas dentro de una iglesia donde habían buscado refugio.