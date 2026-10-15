Haití habilita registro digital de votantes para futuras elecciones

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PRINCIPE.– El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití implementa la inscripción digital de votantes para agilizar el registro de electores de cara a las próximas elecciones, informó el diario local Le Nouvelliste.

La entidad recurrió al Decreto Electoral, que autoriza el uso de una plataforma electrónica ante la lentitud del sistema convencional, mediante el cual se habían registrado apenas 811.000 electores.

El proceso de inscripción comenzó el 20 de julio y concluirá en octubre. Las autoridades buscan incluir a unos siete millones de haitianos en edad de votar, mientras la primera jornada electoral está prevista para el 13 de diciembre.

La modalidad en línea también facilitaría la participación de los ciudadanos haitianos residentes en el extranjero, al ofrecer una alternativa para su incorporación al registro electoral.

La nueva versión del decreto mantiene el procedimiento tradicional en los centros de inscripción y votación, pero permite que los ciudadanos completen el trámite a través de la plataforma digital del CEP.

Según Le Nouvelliste, el sistema cumple con las normas internacionales de seguridad biométrica y contempla medidas para proteger los datos personales y garantizar la integridad del registro.

dh/am