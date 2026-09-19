Haití busca modernizar sistema nacional de jubilación

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Puerto Príncipe, 19 sep (Prensa Latina).- Haití busca modernizar el sistema de jubilación y ampliar la cobertura social para sus afiliados, según la Oficina Nacional de Seguros de Vejez (ONA), citada por el diario Le Nouvelliste.

El actual programa debe evolucionar para responder mejor a los cambios del mercado laboral y a las expectativas de sus afiliados, se conoció en el llamado Foro sobre Modernización y Consolidación del Sistema General de Jubilación, añadió el periódico.

La reunión organizada por la ONA abordó temas como la modernización de los servicios, la mejora de la gobernanza, la garantía de la sostenibilidad financiera y la ampliación de la cobertura hacia trabajadores ahora excluidos del sistema de jubilación.

Lovely Francois, directora general de la ONA, destacó la necesidad de desarrollar una reforma integral del sistema de pensiones, mediante el diálogo con el gobierno y el sector laboral.

Este último debe incluir a empleadores, sindicatos, sectores socioprofesionales, expertos, universidades y socios nacionales e internacionales, señaló la ejecutiva de la Oficina Nacional de Seguros.

«Nuestro sistema -afirmó- debe evolucionar, a través de las transformaciones del mercado laboral, del importante papel de la economía informal y de las nuevas expectativas de los asegurados».

Francois destacó en el Foro el papel del factor humano, y opinó que «hablar de jubilación es hablar de dignidad, de reconocer años de esfuerzo y trabajo».

Según ella, resulta necesario al respecto «modernizar los servicios, ampliar los mecanismos de financiación y considerar soluciones adaptadas a la realidad del país».

Por su parte, el ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, Marc Elie Nelson, consideró que este encuentro sobre jubilación «abre un proceso de justicia social, un debate sobre el tipo de sociedad que queremos construir».

El actual sistema de pensiones -subrayó el titular- «enfrenta numerosos desafíos, entre ellos la inseguridad laboral, las transformaciones tecnológicas y, sobre todo, la situación de los trabajadores del sector informal».

lam/apb