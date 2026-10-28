HAITI: 4 muertos, 3 heridos y 2 desaparecidos por las lluvias

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PUERTO PRINCIPE.- Al menos cuatro personas muertas, tres heridas y dos desaparecidas han dejado las lluvias torrenciales que han azotado a Haití en los últimos días, informó este martes la Dirección de Protección Civil (DPC).

Según la DPC, dos personas murieron en el departamento de Nippes, una en Sur y otra en Grand’Anse, donde también desaparecieron dos pescadores en la localidad de Abricot.

El balance contabiliza, además, 3,204 familias damnificadas, 847 viviendas destruidas y 2,130 viviendas inundadas en los departamentos de Nippes, Grand’Anse, Sur y Oeste.

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS

Los aguaceros han causado daños en varias infraestructuras, como el centro comunitario y la escuela de Fond’Icaques, en Corail (Grand’Anse), el centro de Baradères (Nippes) y zonas del centro de Les Cayes (Sur), donde el dique que bordea la Ravine du Sud cedió en varios puntos.

Las autoridades mantienen la alerta amarilla en siete regiones del país por riesgos asociados a las precipitaciones.

VÍAS Y PÉRDIDAS AGRÍCOLAS

Una intervención de la dirección departamental de Obras Públicas en Grand’Anse permitió despejar la carretera nacional que une Les Cayes y Jérémie, en el oeste del país, donde la circulación fue interrumpida por un desprendimiento de tierra en la zona de Catiche.

Sin embargo, la circulación sigue interrumpida en la carretera Jérémie–Chambellan, a la altura de La Ferme, por otro derrumbe.

Las inundaciones han provocado pérdidas de unas 50 cabezas de ganado y de cultivos de frijol negro, plátano, maíz, calabaza y ñame, sobre todo en Grand’Anse, uno de los departamentos más afectados, donde la gran llanura de La Hatte, en Pestel, está inundada.

jt-am