Hacienda paga 1,358 millones pesos a 1,449 policías retirados

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) ha pagado RD$1,358 millones en indemnizaciones a 1,449 miembros de la Policía Nacional puestos en retiro durante 2025, como parte de dos operativos realizados en marzo y agosto de este año.

La institución informó que con estos desembolsos el Gobierno cumple su compromiso de garantizar asistencia oportuna a los agentes que dejaron de ejercer funciones activas por las causas establecidas en la legislación.

PARIENTES DE FALLECIDOS SERAN CONVOCADOS

Para la entrega de las indemnizaciones, el MHE, a través del Viceministerio del Tesoro y Patrimonio, convocó a los agentes retirados de distintos rangos, incluidos oficiales generales y superiores, oficiales subalternos, alistados y asimilados.

En el caso de los agentes fallecidos que cumplen con los requisitos para recibir este beneficio, Hacienda y Economía trabaja junto al Comité de Retiros para convocar a sus herederos legales y efectuar los pagos correspondientes, conforme a las disposiciones vigentes.

El Ministerio reiteró su compromiso con el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que establece el derecho de los miembros retirados a recibir esta compensación.

MARCO LEGAL DE ESTAS ACCIONES

La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece el beneficio de indemnización por retiro para los miembros de la institución y dispone que el Estado incluya en el presupuesto del MHE los recursos necesarios para cubrir esta prestación.

La normativa también establece el Comité de Retiro como la unidad administrativa responsable de tramitar las solicitudes de pensiones por antigüedad en el servicio y las indemnizaciones por retiro, bajo la supervisión del Consejo Superior Policial.

Por su parte, Hacienda y Economía recibe las solicitudes, valida los expedientes y, tras completar el debido proceso, efectúa el pago de las indemnizaciones y pensiones correspondientes a los agentes que pasan a la reserva de la Policía Nacional.

an/am