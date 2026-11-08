Guido Gómez Mazara descarta fracturas en el PRM en 2028

SANTO DOMINGO– El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Guido Gómez Mazara afirmó que ningún liderazgo individual está en condiciones de dividir esa organización y exhortó a sus compañeros a mantener la unidad ante las expectativas electorales de 2028.

«Nadie en el PRM está en condiciones de fragmentar el partido, pero todos tenemos conciencia de que el éxito solo lo alcanzamos juntos», expresó.

Gómez Mazara defendió la competencia interna como parte de la democracia partidaria, pero advirtió contra los ataques personales entre dirigentes. Consideró que quienes aspiren a candidaturas deben presentar sus propuestas, trayectoria y visión de país, sin recurrir a descalificaciones.

Al ser preguntado sobre una eventual candidatura presidencial, evitó confirmar sus aspiraciones y señaló que anunciará públicamente cualquier decisión. También dejó abierta la posibilidad de competir por la nominación o respaldar a otro dirigente en 2027.

Explicó que actualmente concentra sus esfuerzos en el fortalecimiento institucional del PRM, especialmente mediante la campaña «Verifícate», orientada a actualizar el padrón de militantes y organizar las estructuras territoriales.

Durante la entrevista, también se refirió a la situación económica nacional. Defendió los indicadores de crecimiento, empleo e inversión, aunque reconoció que los resultados macroeconómicos no siempre se traducen en mejoras para todos los ciudadanos.

En ese sentido, consideró necesario que los beneficios del crecimiento lleguen a los distintos sectores sociales y exhortó a los funcionarios a escuchar las demandas de la población, reconocer errores y rectificar cuando sea necesario.

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