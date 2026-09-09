Guardia Costera EU repatria a 34 dominicanos detenidos en costas PR

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SAN JUAN.- La Guardia Costera estadounidense repatrió a 34 dominicanos que viajaban en una embarcación precaria y sobrecargada interceptada frente a las costas de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.

Los guardacostas movilizaron un buque y un helicóptero para interceptar la embarcación, luego de que esta fuera avistada por una tripulación aérea de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A bordo viajaban 34 ciudadanos dominicanos: 30 hombres, dos mujeres y dos menores.

Los adultos fueron entregados a las autoridades de la Armada de la República Dominicana, mientras que los dos menores quedaron bajo el cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

El comandante Matthew Pinhey, de la Guardia Costera, destacó la colaboración entre agencias federales y puertorriqueñas, así como con la Armada dominicana, para detener la migración irregular en el Canal de la Mona.

«Estas travesías marítimas son peligrosas y a menudo exponen a las familias a embarcaciones no aptas para la navegación, muy sobrecargadas y sin ningún equipo de salvamento», señaló Pinhey.

El Canal de la Mona, que separa República Dominicana y Puerto Rico, es una ruta migratoria frecuente para migrantes que salen de la isla La Española.