Gritos, tristeza por doquier Chacao, esta tapiado

Caracas, entre la desesperación y el terror.

Un terremoto no distingue entre ideologías, clases sociales ni fronteras. En segundos, la naturaleza recuerda la fragilidad humana y pone a prueba la capacidad de respuesta de un país. Caracas, una ciudad marcada por años de crisis, enfrenta cada emergencia con una carga adicional: la incertidumbre.

Cuando la tierra tiembla, también lo hacen las esperanzas de miles de familias que viven con infraestructura deteriorada, servicios públicos limitados y un sistema de respuesta sometido a enormes desafíos. El miedo no proviene solo del movimiento sísmico, sino de la pregunta que muchos se hacen: ¿estamos realmente preparados?

En momentos como estos, la solidaridad debe imponerse sobre la confrontación. La información verificada, la calma y la cooperación salvan vidas mucho más que los rumores o la polarización. Las tragedias no deberían convertirse en escenarios para la división, sino en oportunidades para fortalecer la prevención, la planificación y la resiliencia de la sociedad.

Hoy Caracas necesita más que reconstruir edificios; necesita reconstruir la confianza de su gente y reforzar la preparación ante futuros desastres. Porque después de que deja de temblar la tierra, comienza el desafío más difícil: levantarse de nuevo.

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