Gran Plaza Yaque en Santiago

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Comienzo tratar bochornoso hacinamiento degradante humano del Hospedaje Yaque de mi amado lar nativo Santiago de los Caballeros, condenando que nunca debió permitirse surgir abril 1953 alcaldía Tomas Casals Pastoriza, ubicado final avenida Valerio con 27 de febrero, sector La Joya, a unos 300 metros del río Yaque del Norte, inicio vías Bella Vista y Sajoma.

Cuando el actual alcalde Ulises Rodríguez inició su gestión el 24-04-2024, anunció prioridades resolver vergüenza edilicia Hospedaje Yaque y restaurar Yaque del Norte en sus 22 kmts. de recorrido por Santiago, prioridades irresueltas, luego de dos años y cuatro meses administración.

El Hospedaje Yaque es deprimente y nauseabundo espacio de 2,235 mts. cuadrados, atiborrado de mugre, alimañas, perros realengos, donde operan 75 módulos y 425 góndolas, con estimados movilizar diario más de RD$800 mm, un 25% del PIB de Santiago, superior a todos los supermercados juntos.

Munícipes sugieren su demolición y sustituirlo la alcaldía por un gran parque, y la alcaldía construir en otro espacio un mercado moderno y decente, vendiendo a los actuales comerciantes espacios, incorporando farmacias, restaurantes, pica pollos chinos incluidos, oficina alcaldía, estación bomberos, estación policía municipal, tiendas de repuestos de vehículos y motores, salones de belleza, dispensario médico, unidad de Promese e Inespre aprovisionando a gondoleros alimentos canasta básica.

Area hace tiempo sugerida detrás del Estadio de béisbol Osvaldo Virgil, conocida como Los Platanitos.

Otra opción sugerida por el suscrito inicios autopista de Santiago a Navarrete Presidente Joaquín Balaguer, 1,200 tareas en Quinigua, propiedad del fallecido industrial Rafael Adriano Román Román, espacio apto construir además moderno matadero de animales.

Posible con nuestro presidente Luis Abinader animarse y por decreto declarar utilidad pública el área, y alcaldía proceder construir infraestructuras calles asfaltadas, aceras de cemento, iluminación, alcantarillado, construyendo amplia y moderna urbanización, a seis minutos de Santiago, y nuestro gobernante ordenar al presidente administrador del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, financiar casas y apartamentos a adquirientes.

El 28-09-2025 nuestro presidente Abinader dispuso reconstruir Hospedaje Yaque del Norte con un costo de RS$658 mm, monto que depositó en la cuenta bancaria de la alcaldía santiaguense, acompañado por el alcalde Ulises Rodríguez, sin el autor disponer información inicios urgente obra y viejo requerimiento munícipes.

Todos los alcaldes de Santiago han alardeado y aguajeado con falsa e irritante demagogia construir un nuevo Hospedaje Yaque y restaurar Yaque del Norte en su letal discurrir de 22 kmts. por Santiago, y ninguno ha logrado ejecutar ni una cosa ni la otra.

El nuevo Hospedaje Yaque a construir, este año, el próximo, cuando sea, sugiero debiera llamarse Súper Plaza Yaque, y designarla licenciado Jorge Gobaira Abib Saab, honrando y recordando emblemático, eficiente y honrado alcalde de Santiago

jpm-am