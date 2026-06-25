Golden State Warriores ficha al dominicano Yaxel Lendeborg

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SAN FRANCISCO — En 2016, el jugador de origen dominicano, Yaxel Lendeborg, alero de Michigan, tenía 13 años y era un adolescente más, aficionado a la NBA, que debatía con sus amigos sobre qué bando prefería en la rivalidad —cada vez más intensa— entre los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors.

«Yo era muy fan de Kyrie [Irving]», dijo Lendeborg. «Así que odiaba a Steph Curry».

Lendeborg hizo esta confesión una década después, desde un podio en Brooklyn y luciendo una gorra de los Warriors, tras haber sido seleccionado por la franquicia en el puesto número 11 del draft de la NBA y convertirse en el nuevo compañero de equipo de Curry. Describió la situación como un momento en el que «se cierra el círculo».

«Ahora que realmente voy a poder compartir equipo con él, jugar y aprender tanto de su parte, significa mucho para mí», comentó Lendeborg. «Es un gran tipo, una persona auténtica. Será un honor poder ver en persona lo que él hace».

Lendeborg conoció a Curry cuando asistió al partido de ‘play-in’ entre los Warriors y los LA Clippers en abril, y comentó que conversó con él durante el entrenamiento presencial que realizó con los Warriors la semana pasada. También expresó su entusiasmo por jugar en la zona interior junto a Draymond Green, aunque lanzó una pequeña pulla a otro de sus nuevos compañeros veteranos.

«Sé que es un jugador formado en Michigan State», dijo Lendeborg. «La verdad es que eso no me hace mucha gracia. Pero estoy muy emocionado por poder conocerlo, hablar con él en persona y aprender. Simplemente aprender todo lo que pueda».

El gerente general Mike Dunleavy señaló que los Warriors empezaron a considerar a Lendeborg más seriamente como una opción para la elección número 11 tras una conversación en el ‘Draft Combine’ de Chicago en mayo, destacando que el jugador mostraba una mayor madurez en comparación con sus entrevistas previas al draft de 2025.

Lendeborg tanteó el terreno del draft el verano pasado, pero decidió regresar a la universidad y transferirse de UAB a Michigan; allí promedió 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.3 asistencias con un acierto en tiros de campo cercano al 59%, fue nombrado Jugador del Año de la conferencia Big Ten y llevó a los Wolverines al campeonato nacional.

Yaxel Lendeborg y Stephen Curry conversan antes del partido de los Warriors contra los Clippers durante el torneo SoFi Play-In. Foto: Getty

En el proceso, Lendeborg pasó de ser un candidato marginal de primera ronda a un prospecto de lotería, a pesar de que cumplirá 24 años antes de disputar su primer partido en la NBA. Esa edad avanzada fue un factor a considerar por los Warriors, pero no disuadió a Dunleavy de seleccionarlo con la elección más alta de su gestión.

«Tiene, ¿qué?, ¿23 años, casi 24?», comentó Dunleavy. «No me preocupa, porque no tiene 38».

El núcleo de los Warriors es veterano y está afectado por lesiones. Curry tiene 38 años; Green, 36; y Al Horford —quien probablemente regrese—, 40. Jimmy Butler se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y Moses Moody, de una rotura del tendón rotuliano; se espera que ambos se pierdan gran parte de la próxima temporada.

Esta realidad abre la puerta para que cualquier jugador seleccionado por los Warriors en el puesto número 11 asuma un rol inmediato. Pero también influyó en la decisión de elegir a Lendeborg, considerado una opción lista para jugar de inmediato en la rotación de hombres altos, algo crucial para un equipo que necesita desesperadamente rendimiento inmediato.

«Su capacidad de pase», señaló Dunleavy. «Su juego defensivo, tanto sobre el balón como lejos de él. Aporta cohesión a ciertas alineaciones gracias a su envergadura… Puede jugar tanto en el interior como en el exterior. Así que, probablemente, esto facilite un poco nuestra labor en la agencia libre».

Los Warriors también pusieron la mira en el escolta de Arizona, Brayden Burries; según fuentes del equipo, llegaron al draft escépticos sobre la posibilidad de que cayera hasta el puesto 11, pero el hecho de que los nueve primeros equipos lo dejaran pasar generó optimismo en la sala de decisiones.

Sin embargo, los Milwaukee Bucks seleccionaron a Burries en el puesto número 10 y los Warriors, a quienes les correspondía el siguiente turno, comenzaron a recibir llamadas de equipos rivales interesados en negociar para ascender hasta esa posición. En ese preciso instante, las cámaras de ESPN captaron a Dunleavy en una animada conversación con el propietario mayoritario, Joe Lacob, sobre la decisión que debían tomar.

«Estábamos discutiendo sobre cuál es el mejor campo de golf de San Francisco», comentó Dunleavy. «Él no estaba de acuerdo conmigo».

Más tarde, Dunleavy reconoció que la conversación versaba en realidad sobre las opciones de traspaso que se barajaban y la inquietud de Lacob por concretar la elección.

«Al final, todos estuvimos de acuerdo en elegir a Yaxel», afirmó Dunleavy.

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