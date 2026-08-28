En RD dejan iguales precios de 5 combustibles, bajan 2 y suben 2

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Santo Domingo.- Para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre se mantendrán sin variación los precios de la gasolina regular y premium, del gasoil regular y óptimo así como del GLP y el gas natural, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

No obstante serán rebajados lRD$6.27 por galón al del avtur y RD$7.00 al del kerosene. Y serán aumentados 30 centavos al del fuel oíl #6 y RD$1.99 al del fuel oíl #1.

TABLA DE PRECIOS

Los precios que regirán desde este sábado son los siguientes:

Gasolina Premium RD$341.10 por galón mantiene actual precio.

Gasolina Regular RD$310.50 por galón mantiene precio.

Gasoil Regular RD$262.80 por galón mantiene precio.

Gasoil Óptimo RD$293.10 por galón mantiene precio.

Avtur RD$291.22 por galón baja RD$6.27

Kerosene RD$329.70 por galón baja RD$7.00

Fuel Oíl #6 RD$166.26 por galón sube RD$0.30

Fuel Oíl 1%S RD$195.98 por galón sube RD$1.99

Gas Licuado RD$135.20 por galón mantiene actual precio

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene actual precio

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$58.60, según las publicaciones diarias del Banco Central.

SUBSIDIO DE RD$1,209.1 MILLONES

El MICM informó que el Gobierno destinó otros RD$1,209.1 millones en subsidios a los combustibles para seguir contrarrestando el aumento de los derivados del petróleo en el mercado internacional.

Dijo que el colapso de las refinerías internacionales tanto por el conflicto de Rusia y Ucrania que no han podido ser reestablecidas, como las que han sido destruidas a raíz de la Guerra de Irán y Estados Unidos, mantienen los precios de los productos terminados como la gasolina y el gasoil en niveles históricos.

Ante este situación el margen de procesamiento (SPREAD) dispara el costo de las gasolinas en un 28% y el del gasoil en un alarmante 60%, y esto hace que nuestros precios locales sigan siendo más altos que lo que ha representado cualquier disminución del crudo WTI, agregó.

El MICM especificó que con los actuales precios se mantienen los fijados el pasado 13 de junio, cuando se anunció el periodo de congelamiento por 90 días, como parte del Plan Anticrisis para mantener la estabilidad de la economía nacional y de los bolsillos de los más vulnerables.

Con los precios para esta semana, el Gobierno subsidia a cada galón que consumen los dominicanos con RD$19.40 en el GLP, RD$16.55 en la gasolina premium, RD$35.02 en la gasolina regular, RD$95.65 en el gasoil regular y RD$88.36 en el gasoil óptimo.

El Gobierno ha destinado para esta semana, en lo que va de año, más de RD$28 mil millones.

sp-am