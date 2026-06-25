Gobierno promueve a RD como destino inversiones españolas

Comitiva dominicana junto a funcionarios de la Secretaría de Estado de Comercio y de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (AESEMI).

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, presentó ante la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (AESEMI) las ventajas competitivas que ofrece la República Dominicana para convertirse en un socio nearshore confiable dentro de la industria global de los semiconductores.

Durante un encuentro celebrado en la Secretaría de Estado de Comercio de España, el funcionario destacó que el país está en capacidad de recibir inversiones destinadas a la fabricación de placas de circuito impreso (PCB), componentes electrónicos, semiconductores discretos, así como operaciones de ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATP), en el contexto de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro impulsada por Estados Unidos, Europa y sus aliados.

Sanz Lovatón resaltó el interés del Gobierno dominicano en establecer una relación industrial de largo plazo con España, país que calificó como un actor estratégico dentro del ecosistema europeo de semiconductores.

El ministro informó que actualmente 25 empresas del sector electrónico operan en la República Dominicana, entre ellas Eaton, Rockwell, Jabil y Vishay, generando importantes exportaciones, principalmente hacia el mercado estadounidense.

Asimismo, explicó el marco regulatorio, los incentivos fiscales y el acompañamiento institucional que ofrecen el MICM, el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, ProDominicana y la Asociación Dominicana de Zonas Francas para facilitar la instalación de nuevas empresas.

«República Dominicana busca convertirse en el nodo nearshore más competitivo del hemisferio para actividades específicas de la cadena de valor», afirmó.

Entre las fortalezas del país, destacó su índice de riesgo natural de 13.47, inferior al de México (38.96), Filipinas (46.56) y Vietnam (25.92), además de captar inversión extranjera directa equivalente al 3.7 % del Producto Interno Bruto, superando a economías como México (2.8 %), Filipinas (2.9 %) y Malasia (3.4 %).

El funcionario señaló que el país exporta anualmente más de US$3,000 millones en dispositivos médicos tecnológicos y alrededor de US$1,200 millones en aparatos electrónicos, respaldado por una fuerza laboral de más de 40,000 trabajadores especializados.

La reunión forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla Sanz Lovatón en España para promover la atracción de inversiones. En la delegación dominicana participan el presidente y el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Marranzini y César Dargam, respectivamente.

También estuvieron presentes Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio de España; Jimena García-Romeu, vicepresidenta de AESEMI; Juan Luis Gimeno Chocarro, director general de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España; Alfonso Gabarrón, gerente de Relaciones Institucionales de AESEMI; el empresario Carlos León; los senadores Rafael Barón Duluc y Franklin Romero, así como el diputado César Beltré.

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