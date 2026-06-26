Gobierno mantiene congelados los combustibles esenciales

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dispuso mantener sin variación los precios de los combustibles esenciales para la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2026, al tiempo que asignó un subsidio de RD$161.9 millones para contener el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional.

La institución explicó que la medida responde a la persistencia del desequilibrio entre la oferta y la demanda de los derivados del petróleo, influenciado por tensiones geopolíticas que continúan afectando los precios globales de los hidrocarburos.

En ese contexto, permanecen inalterables los precios de la gasolina premium y regular, el gasoil óptimo y regular, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural. No obstante, se registran reducciones en otros derivados, con bajas de RD$13.90 en el kerosene, RD$12.69 en el avtur, RD$10.72 en el fuel oíl #1 y RD$12.10 en el fuel oíl #6.

El MICM indicó que desde el inicio del conflicto internacional el precio del petróleo WTI ha mostrado alta volatilidad, promediando US$93.35 por barril, con oscilaciones entre US$67.02 y US$120.

Para la semana indicada, los combustibles se comercializarán de la siguiente manera: gasolina premium a RD$341.10 y gasolina regular a RD$310.50, ambos sin variación; gasoil regular a RD$262.80 y gasoil óptimo a RD$293.10, también sin cambios. En tanto, el avtur baja a RD$231.78, el kerosene a RD$265.90, el fuel oíl #6 a RD$156.86 y el fuel oíl 1%S a RD$180.79.

El GLP se mantiene en RD$137.20 por galón y el gas natural en RD$43.97 por metro cúbico. La tasa de cambio promedio semanal es de RD$58.89, según datos del Banco Central de la República Dominicana.

of-am