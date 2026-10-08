Gobierno lanza iniciativa «Estudiante de la Semana»

Hillary Albania Bonilla Mendoza, una de las primeras estudiantes destacadas por sus aportes a la ciudadanía responsable y su desempeño académico.

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SANTO DOMINGO– La Presidencia de la República y el Ministerio de Educación lanzaron este jueves la iniciativa Estudiante de la Semana, destinada a reconocer el talento, esfuerzo, constancia, superación y aportes de alumnos del sistema educativo dominicano.

El programa presentará periódicamente historias de estudiantes que representen las competencias y valores promovidos por el currículo, más allá de sus calificaciones académicas.

El reconocimiento tomará en cuenta cualidades como liderazgo, creatividad, innovación, compromiso comunitario y capacidad para generar un impacto positivo en sus centros educativos o comunidades.

En su primera edición fueron seleccionadas Enmy Carolina Ureña Abreu, de 17 años, del Politécnico José Núñez de Cáceres, en Villa Altagracia, y Hillary Albania Bonilla Mendoza, de 10 años, del centro educativo Los Cayucos, en Mao, Valverde.

Ureña Abreu fue reconocida por su participación en un proyecto comunitario de educación vial, mediante el cual promueve la ciudadanía responsable, la convivencia, la seguridad en las vías y el bienestar colectivo.

Bonilla Mendoza, en tanto, destacó en la VI Olimpiada Nacional de Ciencias Sociales 2026, donde obtuvo una puntuación final de 96.67.

El Ministerio de Educación señaló que la iniciativa busca mostrar experiencias construidas mediante el esfuerzo y la dedicación, además de motivar a otros alumnos a desarrollar sus capacidades y participar activamente en sus comunidades.

El programa contempla también oportunidades formativas vinculadas con las áreas en que sobresalgan los estudiantes, para impulsar sus talentos y crecimiento.

dh/am