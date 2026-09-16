Gobierno inaugura un moderno polideportivo en Las Cañitas

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SANTO DOMINGO.- La primera dama Raquel Arbaje y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella, inauguraron este martes un moderno polideportivo multiuso de dos niveles en el Hogar Escuela Pituca Flores, ubicado en Villa Eloísa, sector Las Cañitas, en el Distrito Nacional.

La obra, construida por el INEFI, responde a una necesidad de la comunidad educativa y permitirá que más de 400 estudiantes, desde el nivel inicial hasta sexto de primaria, dispongan de instalaciones adecuadas para la práctica deportiva, actividades culturales y encuentros comunitarios.

Durante el acto inaugural, Arbaje destacó que el acceso a espacios dignos para la educación, el deporte y la convivencia contribuye a ampliar las oportunidades de niños y jóvenes, independientemente del lugar donde hayan nacido.

ESPACIO PARA EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA

La primera dama sostuvo que obras de este tipo trascienden la construcción de una infraestructura física, debido a que contribuyen a transformar el entorno, fomentar la sana convivencia y crear espacios para la cultura y el encuentro social.

Asimismo, resaltó la coordinación entre el Gobierno, el Ministerio de Educación (MINERD) y el INEFI para identificar necesidades de las comunidades educativas y desarrollar soluciones.

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, afirmó que la institución mantiene el objetivo de dotar al deporte escolar de instalaciones apropiadas en distintas zonas del país.

“Sabemos que todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero también sabemos que cada techado que entregamos representa una oportunidad para cientos de estudiantes”, manifestó Rodríguez Mella.

Explicó que la construcción del polideportivo surgió a partir de una solicitud de la primera dama, luego de identificar la falta de un espacio recreativo adecuado en la comunidad.

En el acto también participaron Fernando Teruel, viceministro de Deportes; Melina Sánchez, diputada; Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto; Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, y Ana Lucía Sánchez, directora del Distrito Educativo 15-02, entre otras autoridades y representantes de la comunidad.

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